河北裕介プロデュース【＆be】ヘルシーな血色感を演出するクリームチークに春の限定色チェリーピンクが新登場！

ヘアメイクアップアーティスト河北裕介氏がプロデュースする「＆be（アンドビー）」は1月21日、ナチュラルでヘルシーな血色感が手に入る「＆be クリームチーク」から、限定新色「チェリーピンク」を発売します。

■頬に上品な甘さを添える、大人のためのピンクチーク

「＆be クリームチーク」は透け感のある上品なツヤと、まるで自ら発光しているかのようなみずみずしい血色感をもたらす、河北裕介氏こだわりのアイテム。

昨年5月に限定カラーとして発売した「ブロンズ」は、簡単に夏らしい洒落顔へアップデートできるとSNSを中心に話題となり、公式オンラインストアでは発売直後に完売するなど大好評でした。

今回、限定で登場する「チェリーピンク」は、肌なじみのよい血色ピンクで、パーソナルカラーを問わず使える万能カラー。ほのかに白みを帯びた淡いピンクカラーと繊細なシルバーパールのきらめきが、肌の透明感※1 をぐっと引き立てます。

また、ボタニカル保湿成分※2 配合により、乾燥を防ぎながらうるおいを1日中キープ。チークとしてはもちろん、普段使いのリップにプラスすることで、ツヤに満ちたピュアな雰囲気を演出します。

大人のイノセントメイクを叶える、春限定のピンクチーク。ぜひ、試してみてはいかがでしょうか。

※1 メイクアップ効果による

※2 スクワラン、ホホバ種子油、ヒマワリ種子油、マカデミア種子油、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）

■＆be クリームチーク 商品詳細

透けツヤピンクで大人の透明感※ を演出！ 大人気のクリームチークから春の限定色が登場

※メイクアップ効果による

＜COLOR＞

【限定新色】チェリーピンク

繊細なシルバーパールをひそませた、可憐なミルキーピンク

◆透明感をまとった上質な血色ピンクで洗練された印象に

上質なミルキーピンクに繊細なシルバーパールをひそませた、大人のための上品なピンクチーク。指先でなじませるだけで、内側からにじむような血色感と、光を受けて揺らめくツヤを同時に叶えます。

◆発色しすぎない上品なツヤ

こだわり抜いたのは透け感のある上品なツヤ。肌にすっと溶け込み、まるで自ら発光しているかのような輝きを放ちます。クリームテクスチャーだからこその自然なツヤは、いきいきとヘルシーな表情を引き出します。少しずつにじむように色づくので失敗もしにくく、誰でも簡単に河北メイクを楽しめます。

◆保湿成分をたっぷり配合しリップにも使用可能

スクワランやホホバ種子油、ヒマワリ種子油、マカデミア種子油、アルガンオイル※ の5種のボタニカル保湿成分配合。乾燥を寄せつけず、1日中うるおいのある頬を演出します。いつも使用しているリップに足すことで、ちゅるんとした口元に印象チェンジ。

※アルガニアスピノサ核油

◆肌にやさしいフリー処方

鉱物油、マイクロプラスチックビーズ、パラベン、エタノール、界面活性剤、合成酸化防止剤、香料、紫外線吸収剤不使用。お湯と石けんタイプの洗顔料で落とせます。

パッチテスト済みの肌にやさしい処方（すべての人に肌トラブルがおこらないわけではありません）。

◇HOW TO USE

指やスポンジで適量取り、手の甲で発色の濃さを確かめて、やや薄めに感じる発色になるまで調整します。鼻の横を始点にして、とんとんと軽くたたきこむようにチークを肌になじませます。

●丸型、卵型、ベース型の人：

クマのすぐ下／鼻の横〜目尻の下延長線まで。頬骨までチークを伸ばすと顔が大きく見えるので要注意です。

●面長の人：

鼻筋中央の横〜横顔まで、横広がりにチークをのせます。額上部や顎先に「＆be コントゥアペン」でシェーディングをプラスしてください。

華やかさをプラスしたい時、透明感を上げたい時は、「&be ルミナイジングパウダー」や「&be グロウハイライター」を上から重ねるのがおすすめです。

◇＆be プロデューサー・河北裕介氏プロフィール

1975年京都府生まれ。&be＜アンドビー＞のプロデューサー。1994年よりヘアスタイリストとして活動開始。数多くの人気女優＆タレントのヘアメイクを手掛け、著書累計20万部突破。雑誌やカタログ、広告などで幅広く活躍するヘアメイクアップアーティスト。女性らしい色気がありながら意志の強さも感じさせるメイクは女優やモデルからの絶大な支持を得ている。プロのテクニックをコミカルに紹介するTikTok動画やYouTubeも人気を集める。

Instagram：@kawakitayusuke

TikTok：@kawakitayusuke

YouTube：河北裕介公式チャンネル @kawakitayusuke

■商品概要

2026年1月21日発売

「＆be クリームチーク」＜限定新色1色＞1,650円

