●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 1/16終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.32　 92,400　　26/04
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.42　 66,800　　25/12
　3　　<3472>　ホテルレジＲ　　　6.33　 77,600　　25/11
　4　　<3463>　いちごホテル　　　5.84　130,000　　26/01
　5　　<3459>　サムティＲ　　　　5.74　121,800　　26/01
　6　　<8985>　ホテルリート　　　5.69　 84,900　　25/12
　7　　<3492>　ミラースＲ　　　　5.60　 96,500　　26/02
　8　　<2989>　東海道リート　　　5.55　119,400　　26/01
　9　　<3470>　マリモリート　　　5.53　110,600　　25/12
　10　 <3468>　スターアジア　　　5.48　 63,700　　26/01

　11　 <3249>　産業ファンド　　　5.45　158,200　　26/01
　12　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.27　133,300　　26/01
　13　 <3488>　セントラルＲ　　　5.25　120,900　　26/02
　14　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.21　124,700　　26/01
　15　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.18　124,300　　26/01
　16　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.08　149,700　　26/04
　17　 <8958>　グロバワン　　　　5.06　141,800　　26/03
　18　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.05　 51,500　　26/04
　19　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.91　264,700　　26/04
　20　 <3292>　イオンリート　　　4.86　139,900　　26/01

　21　 <8966>　平和不リート　　　4.86　162,600　　25/11
　22　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.85　 92,900　　26/02
　23　 <3296>　日本リート　　　　4.84　100,000　　25/12
　24　 <8984>　ハウスリート　　　4.75　143,200　　26/02
　25　 <8964>　フロンティア　　　4.67　 94,200　　25/12
　26　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.67　178,500　　26/04
　27　 <8953>　都市ファンド　　　4.66　126,800　　26/02
　28　 <8975>　いちごオフィ　　　4.58　 99,300　　26/04
　29　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.47　135,900　　25/11
　30　 <2972>　サンケイＲＥ　　　4.44　125,000　　26/02

　31　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.43　180,700　　26/02
　32　 <8986>　大和証券リビ　　　4.42　117,700　　26/03
　33　 <8961>　森トラストＲ　　　4.41　 81,300　　26/02
　34　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.39　152,000　　26/02
　35　 <8954>　オリックスＦ　　　4.39　108,500　　26/02
　36　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.38　174,300　　25/12
　37　 <3466>　ラサールロジ　　　4.36　163,000　　26/02
　38　 <8979>　スターツプロ　　　4.35　213,900　　26/04
　39　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.33　106,200　　26/01
　40　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.28　146,900　　26/04

　41　 <8960>　ユナイテッド　　　4.28　191,400　　25/11
　42　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.27　148,400　　26/05
　43　 <8968>　福岡リート　　　　4.16　192,300　　26/02
　44　 <3462>　野村マスター　　　4.13　175,700　　26/02
　45　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.12　137,400　　26/02

→ REITの銘柄一覧をみる


株探ニュース