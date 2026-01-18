【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (1月16日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 1/16終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.32 92,400 26/04
2 <8963> ＩＮＶ 6.42 66,800 25/12
3 <3472> ホテルレジＲ 6.33 77,600 25/11
4 <3463> いちごホテル 5.84 130,000 26/01
5 <3459> サムティＲ 5.74 121,800 26/01
6 <8985> ホテルリート 5.69 84,900 25/12
7 <3492> ミラースＲ 5.60 96,500 26/02
8 <2989> 東海道リート 5.55 119,400 26/01
9 <3470> マリモリート 5.53 110,600 25/12
10 <3468> スターアジア 5.48 63,700 26/01
11 <3249> 産業ファンド 5.45 158,200 26/01
12 <2971> エスコンＪＰ 5.27 133,300 26/01
13 <3488> セントラルＲ 5.25 120,900 26/02
14 <3455> ヘルスケアＭ 5.21 124,700 26/01
15 <3471> 三井不ロジ 5.18 124,300 26/01
16 <3451> トーセイＲ 5.08 149,700 26/04
17 <8958> グロバワン 5.06 141,800 26/03
18 <3476> Ｒみらい 5.05 51,500 26/04
19 <3287> 星野Ｒリート 4.91 264,700 26/04
20 <3292> イオンリート 4.86 139,900 26/01
21 <8966> 平和不リート 4.86 162,600 25/11
22 <3290> Ｏｎｅリート 4.85 92,900 26/02
23 <3296> 日本リート 4.84 100,000 25/12
24 <8984> ハウスリート 4.75 143,200 26/02
25 <8964> フロンティア 4.67 94,200 25/12
26 <8972> ＫＤＸ不動産 4.67 178,500 26/04
27 <8953> 都市ファンド 4.66 126,800 26/02
28 <8975> いちごオフィ 4.58 99,300 26/04
29 <2979> ソシラ物流 4.47 135,900 25/11
30 <2972> サンケイＲＥ 4.44 125,000 26/02
31 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.43 180,700 26/02
32 <8986> 大和証券リビ 4.42 117,700 26/03
33 <8961> 森トラストＲ 4.41 81,300 26/02
34 <3281> ＧＬＰ 4.39 152,000 26/02
35 <8954> オリックスＦ 4.39 108,500 26/02
36 <3487> ＣＲＥロジ 4.38 174,300 25/12
37 <3466> ラサールロジ 4.36 163,000 26/02
38 <8979> スターツプロ 4.35 213,900 26/04
39 <8967> 日本ロジ 4.33 106,200 26/01
40 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.28 146,900 26/04
41 <8960> ユナイテッド 4.28 191,400 25/11
42 <3279> ＡＰＩ 4.27 148,400 26/05
43 <8968> 福岡リート 4.16 192,300 26/02
44 <3462> 野村マスター 4.13 175,700 26/02
45 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.12 137,400 26/02
