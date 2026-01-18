仕事を押し付けて早退した上司に殺意…！普段はムカつく上司が見せた「意外な素顔」に5.7万人がほっこり【作者に聞く】
X(旧Twitter)で4コマ漫画を投稿する津夏なつなさん(@tunatu727)は、「4コマ1000本ノック」と銘打ち、毎日新作を公開し続けている。意表を突く感動オチからブラックなネタまで幅広い作風が魅力だが、この挑戦を始めるまでは漫画制作は未経験だったという。公開された作品数は700点を超え、時に数万件の「いいね」を集めるまでになった津夏さんに、制作の裏側を聞いた。
■「ふざけやがって」から「まあいいか」へ
中でも5.7万件を超える「いいね」を集めたのが、622本目の『特別な日』だ。仕事が山積みなのに「悪いんだけど今日は先にあがらせてもらうからな」と上司から電話が入る。理由は「妻の誕生日だから」。部下にとっては通常業務であり、残された仕事の負担を考えれば「ふざけやがって」といら立ちを隠せないのも無理はない。
しかし、信号待ちの車内から部下が見たのは、大きな花束とケーキを両手に抱え、足取りも軽く横断歩道を渡る上司の姿だった。普段は見せない「夫」としての顔。その幸せそうな光景を見た部下は、「まあいいか」とため息交じりにつぶやく。読者からは「なんか救われる」「確かにこれは許しちゃう」といった感想が多く寄せられ、誰かにとっての「特別な日」を尊重する優しさが共感を呼んだ。
■ネタ切れ知らずの創作術
毎日更新を続けるためのアイデアは、仕事中に思いつくことが多いそうだ。「なかなかいいネタが思いつかないときは、ほかの人が描いた4コマ漫画を読みます。自分にはない発想が刺激になりますし、『自分ならどうオチをつけるか』と考えることで構成のヒントにしています」と、インプットとアウトプットを循環させている。
自分のために始めた挑戦だったが、今では「たくさんの人に楽しんでもらいたい」という思いが強くなったという。「とにかくとにかくおもしろい漫画、そして多くの人に読んでもらえるような作品を目指したい」と語る津夏さん。1000本ノックのゴールに向け、その筆致はますます磨かれていきそうだ。
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
