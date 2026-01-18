2026桃鉄王は誰の手に “うんち”が波乱を起こす 18日放送『有吉ぃぃeeeee！』
テレビ東京で18日、『有吉ぃぃeeeee！【桃鉄お正月SP】2026桃鉄王は誰だ！ガチ有吉VS矢作VS春日』（後10：00〜10：48）が放送される。
【番組カット】“うんち”が波乱!?笑顔を見せる有吉弘行
ゲーム愛の強さでは誰にも負けない“芸能界随一のゲーマー”有吉弘行が、本気でゲーム。毎回、芸人、アイドルから、芸能界の重鎮まで“ゲーム好き”そうな芸能人の家へ行き、話題の“eスポーツ”に挑戦する。
今回は、史上最悪の泥試合が開幕？“なんであんな所に”と、“うんち”が波乱を巻き起こす様相。矢作兼＆丹生明里は奇跡を呼び、タカアンドトシには「釧路の悲劇」が襲う。大接戦の中、有吉チームは初優勝できるか。
■出演者
【MC】有吉弘行
【出演】タカアンドトシ、田中卓志（アンガールズ）
【ゲスト】矢作兼（おぎやはぎ）、春日俊彰（オードリー）、きしたかの、丹生明里
