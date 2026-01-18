伊野尾慧、『50分間の恋人』“変人”役に困惑「こんな人本当に実在するのかな？」 松本穂香は台本にツッコミ
Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と俳優の松本穂香がW主演するABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『50分間の恋人』（毎週日曜 後10：15）18日の初回放送を前に、伊野尾、松本からコメントが到着した。
【場面カット】深刻な表情…松本穂香と向き合う伊野尾慧
ゲーム会社に勤務する恋愛は二の次で仕事一筋な堅実女子・菜帆（松本）と、AIだけが親友という変わり者イケメンの晴流（伊野尾）が、ひょんなことから菜帆が晴流に“お弁当を30回つくる”という契約を結ぶことになり、それをきっかけに次第に惹かれていく、ズレきゅんラブコメディー。
■キャストコメント
▼伊野尾慧
ラブコメとしてキュンキュンするところもたくさんあるなと思ったんですけど、何より自分の役が本当にすごい変な役で、こんな人本当に実在するのかな？と思いました。撮影が始まってみたらもっと変な人がたくさんいて、僕らも楽しく撮影できましたし、そんな姿を笑って楽しんでいただけたらなと、そういう作品になりました。
皆さんの過ごす一週間の締めくくりがすごいあたたかくハッピーな気持ちになるドラマだと思うので、ぜひぜひ『50分間の恋人』見ていただけたらなと思います！
▼松本穂香
私も台本をツッコみながら読んだりしていたので、見ていただく皆さんにも笑いながらツッコみながら見ていただける作品になるんじゃないかなと思います。王道ラブコメを楽しみたいという方にももちろん楽しんでいただけると思いますし、ほっこりした場面もたくさんあるので、日曜の夜に「次の日からまた頑張るぞ」と思えるようなドラマになっていると思いますので、ぜひ楽しんでみていただけたらうれしいなと思います！
