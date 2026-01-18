日本ハム、巨人、中日でプレーし今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が17日深夜放送のTBS「S☆1」（土曜＆日曜深夜0・00）にVTR出演。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に緊急参戦が決定した米国代表のレジェンド投手について言及した。

15日（日本時間16日）、昨季限りで現役を引退した元ドジャースのクレイトン・カーショー投手が米国代表に選出された。

通算223勝の“レジェンド投手”の緊急参戦。ファンの中で注目されるのは、チームメートでもあった大谷翔平との対戦だ。メジャーの専門チャンネルの「MLBネットワーク」に出演した際にカーショーは「大谷を打ち取れる投手ならたくさんいるし、俺の役目じゃない」と口にしながらも「もし対戦が実現したら間違いなく緊張するだろうね」と笑顔を見せていた。

この発言に中田氏は「それは建前だと思いますけどね」とバッサリ。「“対戦したい”、“抑えてやりたい”というメラメラしたものは必ずあると思う。だからこそそういう対戦も見たい」と大谷VSカーショーを楽しみにした。