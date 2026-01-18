横浜市内で１７日に記者会見し、次期衆院選に不出馬の意向を表明した菅義偉・元首相（７７）（神奈川２区）。

地縁や血縁がない中、首相まで上り詰めた非世襲議員の菅氏は会見で、地元や支援者への感謝の言葉を繰り返した。

「何もないところから私を育ててくれたのは横浜の皆さん。感謝をしてもしきれないほどの皆さんだ」

こう語った菅氏は秋田県出身。法政大卒業後に小此木彦三郎氏（旧神奈川１区）の秘書となり、横浜市議を経て、１９９６年の衆院選で初当選した。官房長官などを歴任し、２０２０年９月に第９９代首相に就任、２１年１０月まで務めた。

この日は会見の前に、支援者ら約４０人に不出馬を報告し、集まった一人一人と握手を交わしたという。菅氏は「集まってくれた方は私がゼロからスタートした時に期待をし、育ててくれた」と述べた。

自民党県連は菅氏の後継となる候補者の選出を急ぐが、首相秘書官を務め、現在は地元秘書の新田章文氏を軸に調整が進むとみられる。県連は１９日にも総務会を開き、県内全２０選挙区の立候補予定者を党本部に公認申請する予定だ。菅氏の秘書出身の加藤元弥県議は「色々なことを思い出す。（後継が出馬予定の）次の衆院選では絶対勝って菅先生の花道をつくってあげたい」と涙ながらに語った。

横浜市南区にある菅氏の事務所近くの飲食店店主の男性（５１）は「まだまだ応援したかっただけに言葉が出ない」と残念がった。自民党の野党時代、朝の街頭演説の後によく店を訪れ、官房長官の頃も毎年、店に来てくれたという。男性の小学生の娘を膝にのせ、一緒に写真を撮ってくれたといい、「本当に親しみのある人。感謝しかありません」と話した。