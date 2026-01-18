『今夜の豊臣兄弟！』今川義元の大軍が尾張に向けて進軍を始める
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日スタート 毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第3回が、18日に放送される。
前回は、故郷の中村に戻った小一郎（仲野太賀）は、直（白石聖）の縁談が決まったことを知る。自分の気持ちを押し殺して喜ぶ小一郎に、寂しげな表情を浮かべる直。一方清須では、尾張統一を目指す信長（小栗旬）が岩倉城攻めを決行する。清須での居残りを命じられた藤吉郎（池松壮亮）は、信長の妹・市（宮崎あおい）から呼び出しを受ける。そしていよいよ直の祝言の日。花嫁姿の直が突然、小一郎の前に姿をあらわす。
今回は、故郷の中村をあとにした小一郎（仲野太賀）、藤吉郎（池松壮亮）、直（白石聖）の３人は織田信長（小栗旬）の城下町・清須にやってくる。織田家臣の浅野長勝（宮川一朗太）のもとに挨拶に訪れるが、その場で直は長勝の娘・寧々（浜辺美波）の侍女になることが決まる。兄弟の二人三脚の暮らしが始まるが、藤吉郎は小一郎にある秘密の計画を打ち明ける。そしてついに今川義元（大鶴義丹）の大軍が尾張に向けて進軍を始める。
