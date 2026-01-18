元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が17日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「何年も食べてない」ファーストフード店に行ったと明かした。

田中は「ついにモスバーガー食べました」と打ち明けると、2週連続のゲスト、女優松岡茉優（30）が拍手して祝福。同番組内でモスバーーガーを食べたいと宣言し、オススメの店舗をリスナーから募っていた。

田中は「それこそ、ファストフードを何年も食べてないから、食べるタイミング、ドキドキしちゃって。どうせ行くなら、満を持してモス。リスナーの皆さんにご意見をいただいて」と語り「エビカツバーガーが食べたい」とリクエストしていた。

そして今回、マネジャーへのプチ忘年会として、都内の「モスプレミアム」に行ったという。実際にエビカツバーガーを食べ「バンズがフワフワで…エビカツもサクッとしててプリプリなのよ」と興奮気味に語った。

松岡は田中の興奮振りに「みな実ちゃんのファーストフード、年に1回なの？」と質問。田中は「そうだね」と即答すると、松岡から「そーなの？ GACKTみたいだね」とツッコミが入った。

田中は「ラーメンは年2回なんだけど、ファーストフード自体食べようと思ってなかったから、8年とか食べてなかったかな」と明かした。「食べたことないんです、じゃないんだけど、すごい久しぶりで。クオリティーが上がってる」と絶賛した。

番組公式Xには、田中がモスバーガーをほおばっている写真が公開されている。

田中と松岡は24年7月期のフジテレビ系連続ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」で共演。お互いを「みな実ちゃん」「茉優」と呼び合う関係で、仲を深めてきた。