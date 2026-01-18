Photo: 山科拓郎

毎日使う包丁って、切れ味が少し落ちても意外と我慢してしまうものです。

でもある日、トマトを切ったら潰れて果汁が広がったり、小ねぎを刻むと刃が引っかかったりして、「あれ、こんな感じだったっけ？」とふと手が止まりました。

以前はもっとスッと切れて、料理の流れも気持ちよかったはず。切れないわけじゃないけど、なんとなくストレスが残る。この「なんとなく」が積み重なると、料理そのものがちょっと面倒になります。

砥石が正解なのはわかっている。でも、続かない…

包丁の切れ味が落ちたら砥石で研ぐ。それがいちばんいいのは分かっています。でも、準備して、角度を気にしながら研いで…と考えると、どうしても腰が重くなるんですよね。

そんなときに気になったのが、ローラー式の包丁研ぎ器「刃之匠」。“転がすだけ”という言葉に、正直ちょっと怪しさも感じつつ、「これなら続くかも」と思って使ってみることにしました。

思ったよりラフ。構えず使えるのがいい

使い方は拍子抜けするほどシンプルです。本体に包丁を磁力で固定して、角度を合わせたら、砥石の付いたローラー部分をコロコロ往復させるだけ。

砥石側が動く仕組みなので、研いでいる間ずっと角度を気にする必要がありません。

砥石側の底部には、転がしやすいようローラーを配置

「ちゃんとできてるかな？」と身構えなくていいのは、想像以上に楽でした。

今回は少し切れ味が落ちている状態だったので、中砥から仕上げ砥までを使って、両面で体感1〜2分ほど。刃先をライトに当ててみると、うっすら光を返してきて、「お、戻ってるな」と実感できました。

トマトがスッと切れて、小ねぎがサクサク

研ぎ終わったら、まずはトマトで試し切り。刃をそっと添わせると、皮に引っかかることなくスッと入っていきました。

断面も潰れずきれいで、薄切りが気持ちよく決まります。「あ、包丁ってこうだったな」と思い出させてくれる感じです。

小ねぎを刻んだときも違いははっきり。以前はどこか引っかかっていたのが、研いだあとはサクサク進みます。刻んだねぎがまな板にきれいに広がるのを見ると、切れ味ってやっぱり大事だな、と思わされました。

「あとで研ごう」が「今コロコロしとくか」に変わる

砥石で研ぐとなると、どうしても「時間があるときに」と後回しにしがちでした。でも、「刃之匠」は、思い立ったときに数分だけ手を動かせばいいので、そのハードルがかなり下がります。

400・800・1000番の砥石プレートはマグネット式で付け替えも簡単です。

刺身包丁や牛刀、アウトドアナイフなどにも対応しているとのことで、1台あれば刃物まわりのメンテナンスをまとめて任せられます。道具が増えない、というのも地味にうれしいポイントです。

トマトが潰れない。それだけで料理がちょっと楽しくなる

「転がすだけで研げる」という言葉には半信半疑でしたが、トマトがスッと切れた瞬間、その印象はすぐに変わりました。

切れる包丁は、料理を上手にするというより、料理する時間を気持ちよくしてくれる存在なのかもしれません。これまで面倒で後回しにしてきた包丁のメンテナンスが、ぐっと身近になりました。

次は鶏もも肉でも試してみるつもりです。夕飯前に「ちょっとコロコロしてから始めようかな？」と思えるようになっただけでも、この研ぎ器を使ってみてよかったなと感じています。

