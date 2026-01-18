【機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女】 1月30日 公開予定

1月30日公開予定の映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」における第1週目の入場者プレゼントが公開された。配布期間は1月30日より2月5日。

公開第1週目は、キャラクターデザインを担当する恩田尚之氏の描き下ろしイラストカードが配布される。2種が存在しハサウェイ＆ギギまたはケネス＆レーンのいずれかがもらえる。数量限定でなくなり次第終了となる予定。また、IMAX版の入場者プレゼントとしては「IMAX入場者特典 A3ポスター」が用意されている。

1月31日には東京都の新宿ピカデリーとグランドシネマサンシャイン 池袋にて舞台挨拶の開催が決定。こちらにはハサウェイ・ノア役 小野賢章さん、ギギ・アンダルシア役 上田麗奈さん、ケネス・スレッグ役 諏訪部順一さん、レーン・エイム役 斉藤壮馬さん、監督の村瀬修功氏、プロデューサーの笠井圭介氏が登壇する。

各劇場ではパンフレットが販売予定で、1,200円の通常版と3,000円の豪華版の2種が存在。描き下ろしイラストを使った商品や劇場関連グッズも販売される。加えて2月6日より劇場先行ガンプラとして「HG 1/144 Ξ ガンダム［クリアカラー］劇場公開記念パッケージ」が6,930円で販売。この他にも様々なキャンペーンが実施される。

「HG 1/144 Ξ ガンダム［クリアカラー］劇場公開記念パッケージ」

(C)創通・サンライズ

