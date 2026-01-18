【来週のばけばけ あらすじ】ヘブン、日本滞在記が完成 松野家は一躍時の人に
【モデルプレス＝2026/01/18】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第16週「カワ、ノ、ムコウ。」が、1月19日から23日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）の日本滞在記がついに完成し、トキ（高石あかり）たちは完成祝いパーティーを開く。錦織（吉沢亮）や山橋（柄本時生）も参加する中、梶谷（岩崎う大）がふらりと現れる。
ヘブンと松野家の日常を記事にしたいと密着取材を申し込む梶谷に、一同は困惑するも引き受ける。「ヘブン先生日録」として記事の連載がはじまり、一躍松野家は時の人に。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第16週／1月19日（月）〜23日（金）放送
