Hey! Say! JUMP伊野尾慧＆松本穂香「すごい変な役」「台本を突っ込みながら」W主演作のコメント到着【50分間の恋人】
【モデルプレス＝2026/01/18】Hey! Say! JUMPの伊野尾慧と女優の松本穂香がW主演を務める1月18日放送スタートのドラマ「50分間の恋人」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠／毎週日曜よる10時15分〜）。初回放送に先駆けて、伊野尾と松本、そしてドラマの制作に携わった監督・プロデューサーのコメントが到着した。
放送に向けて、伊野尾は「皆さんの過ごす1週間の締めくくりがすごいあたたかくハッピーな気持ちになるドラマだと思うので、ぜひぜひ『50分間の恋人』見ていただけたらなと思います！ 」と呼びかけ、松本は「日曜の夜に『次の日からまた頑張るぞ』と思えるようなドラマになっていると思いますので、ぜひ楽しんでみていただけたら嬉しいなと思います！ 」とアピールした。
【写真】JUMP伊野尾慧、可愛すぎると話題のメイド姿
◆伊野尾慧＆松本穂香W主演「50分間の恋人」
AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆（松本）が繰り広げるズレきゅんラブコメディ。菜帆が晴流にコーヒーをぶちまけ、30万円もする服を汚してしまったことから、“弁償金の代わりに弁当を30回作る”という弁当契約を結ぶことに。菜帆は晴流のズレた言動に振り回されつつも、彼の優しさや真っすぐさに次第に惹かれていくが…ライバル会社に勤めていることが発覚。スムーズにはいかないチグハグな2人の恋模様を描く。
また、 本作の制作に携わった金井純一監督、森田美桜プロデューサーからのコメントも。これまでにもラブコメ作品の制作に携わり、過去にタッグを組んだこともある2人が、本作を制作する上でのこだわりや第1話の見どころを語った。2人が話しているシーンはどのシーンなのか。（modelpress編集部）
◆伊野尾慧コメント
ラブコメとしてキュンキュンするところも沢山あるなと思ったんですけど、何より自分の役が本当にすごい変な役で、こんな人本当に実在するのかな？と思いました。撮影が始まってみたらもっと変な人が沢山いて、僕らも楽しく撮影出来ましたし、そんな姿を笑って楽しんでいただけたらなと、そういう作品になりました。皆さんの過ごす1週間の締めくくりがすごいあたたかくハッピーな気持ちになるドラマだと思うので、ぜひぜひ「50分間の恋人」見ていただけたらなと思います！
◆松本穂香コメント
私も台本を突っ込みながら読んだりしていたので、見ていただく皆さんにも笑いながらツッコみながら見ていただける作品になるんじゃないかなと思います。王道ラブコメを楽しみたいという方にももちろん楽しんでいただけると思いますし、ほっこりした場面も沢山あるので、日曜の夜に「次の日からまた頑張るぞ」と思えるようなドラマになっていると思いますので、ぜひ楽しんでみていただけたら嬉しいなと思います！
◆金井純一監督コメント
オリジナル作品であり、ストーリーもキャラクターも０から作り上げていくので、楽しみだなと思いました。晴流がユニークでズレた存在なので、愛されキャラになるように意識しつつ、キュンとするシーンは誰もがキュンとできるように全力で撮りました。俳優部と毎日意見交換し、特に伊野尾くんとはたくさん話して、モニター前はいつも賑やかでした。「ボーノ」の言い方について毎回話し合っていたので、注目してください。このドラマでしか見られない、味付け濃い目の愛されキャラクターが初回からたくさん登場します。ドラマを楽しんでいただき、明日からお弁当を作ってみようとか、誰かに食べてほしいとか、日常に新たな彩りが一つでも生まれたら嬉しいです。
◆森田美桜プロデューサー コメント
「50分間」だけのタイムリミット感と、気持ちを繋ぐ「お弁当」というほっこりアイテム。優しくてあったかい世界の「ぽやぽや」のラブコメディです！胸きゅんシーンで大切していたのは、動きの「間」。抱きしめるシーンでも、さっと抱きしめるのではなく、腰に手を回し、見つめ、さらに肩に手を回し、また見つめ…と段階をつけることで、「好き」という気持ちが溢れ、ドキドキ感を伝えられるのではと試行錯誤しました！
ちなみに、一見美しい胸きゅんシーン、実は、体幹の強さが必要なポーズもあり、伊野尾さん、松本さんに頑張ってもらいました（笑）そんな胸きゅんシーン、初回から登場しますので是非ご覧ください！
