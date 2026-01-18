「アウター1枚だと寒い」日に！【ユニクロ】40・50代がガバッと羽織りたい「即戦力ベスト」

アウター1枚だけだとやっぱり寒い……！ そんな真冬の悩みに応えてくれそうなのが、【ユニクロ】の「中わたベスト」です。適度な厚みで重ね着しやすく、軽量仕様でゴワつきにくいのが魅力。さまざまなスタイリングになじむシンプルさで、40・50代のデイリーコーデにも無理なく取り入れられます。さらに撥水加工やコンパクトになる仕様など、実用性の高さも見逃せないポイント。今回はそんな「即戦力ベスト」のおすすめ品をご紹介します。

短め丈でスタイリッシュに

【ユニクロ】「パフテッククロップドベスト」\3,990（税込・セール価格）

短めの丈感で、さりげなくトレンド感を演出してくれるパフテックベスト。シンプルながらも程よいデザイン性があり、アウターの中に重ねるのはもちろん、季節の変わり目にはライトアウター感覚で着用できるのも魅力です。撥水加工付きという機能を備えながら、セール価格で4,000円以下で手に入るコスパの良さも見逃せないポイントです。

ちょうどいい厚みでマルチに使える

【ユニクロ】「パフテックコンパクトベスト」\4,990（税込）

ほどよい厚みで、インナーにもアウターにも対応できる頼れるベスト。持ち運び用の収納袋がついているから、旅行やレジャーシーンにもあると嬉しい存在です。1つ目のボタン部分が折りこめるようになっているから、ボタンで留めればVネックのようにも着用可能。手洗い可能で乾きやすい、毎日使いに便利な工夫がギュッと詰まった1枚です。

