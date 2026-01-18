13万回視聴されているのは、保護されたばかりの子猫がごはんを食べ終わったときの様子。可愛すぎる行動に、視聴者からは「いっぱい食べて大きくなるんだよ」「かわいくて甘え上手素晴らしい」と、優しいコメントがたくさん集まっています。

【動画：ご飯を食べ終えた『甘えん坊の保護子猫』→次の瞬間……尊すぎる『ルーティンの様子』】

一生懸命ごはんを食べる子猫

YouTubeアカウント「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」に投稿されたのは、三毛柄が可愛い子猫が一生懸命にごはんを食べているときの様子。母猫とはぐれ、茂みのなかで鳴いているところを投稿主さんに保護されたそうです。

保護された当初はシャーシャー威嚇したり、母猫を思い出したようにフミフミしたりしていたようですが、すぐに甘えん坊になったとのこと。今では投稿主さんにべったりだといいます。

ごはんを食べ終えると…？

子猫ちゃんの甘えっぷりは、食事の時間にも発揮されるそう。ごはんを食べ終えた子猫は、すぐに投稿主さんのもとへ。足元からよちよちおひざへのぼってくるのがルーティンなのだそうです。上半身を持ち上げて投稿主さんを見つめ、かまってほしそうにするのだとか。

投稿主さんがなでなですると、その手に顔をすり寄せる甘えん坊な子猫ちゃん。小さなおててで顔を洗うときも、投稿主さんのからだにぴったりと寄り添うのだといいます。食後はどうしても離れたくないようですね。

またおなか空いた？

この日の子猫ちゃんは、いつもとは少し違ったとのこと。食後の甘えん坊タイムに再びよちよちと歩き始め、なぜか再びお皿のほうへ…。なんと、残っていたわずかなごはんを食べ始めたとのこと。顔を洗っているあいだにまたおなかが空いてしまったのでしょうか。

今度こそお皿をピカピカにすると、子猫ちゃんはまた投稿主さんのおひざに戻ってきたとのこと。食べたいときは食べる、食べたらたくさん甘える、という子猫ちゃんの幸せいっぱいのルーティン。大きくなっても続きそうですね。

子猫ちゃんのルーティンを見た視聴者からは「世界一リラックス出来る無敵の場所なのです」「主さんに『全部食べたよ』と報告しているのですよ」などのコメントも。甘えん坊さんにとってはあるあるな光景なのかもしれません！

YouTubeアカウント「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」では、子猫ちゃんの成長記録の他、先住猫のうにくん、むぎくん、はちちゃん、むーくんの動画もたくさん見られますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。