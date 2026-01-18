大島璃乃「グラビアは私の基礎」ボディメイクを続ける理由

撮影中の嬉しかった褒め言葉

FRIDAY最新号のグラビアに登場している、俳優の大島璃乃（25）。本誌には約１年ぶり、２度目の登場となった。

「2024年11月にFRIDAYさんに出させていただいたときが、私にとって久しぶりの“復活グラビア”でした。ありがたいことに、ファンの方々から『待ってました！』と、すごく反響をいただきました」（大島璃乃、以下同）

“女王”をテーマに強くしなやかな女性像を描いた大島の最新グラビアは、FRIDAY最新号誌面で確認してほしい。SNSでバズり中の“りのトレ”で鍛え上げられたボディは相変わらずの美しさだ。

「ボディメイクにおいて、以前は自分の中で“AIと大和撫子の融合”をテーマにトレーニングしてきました。AIのような曲線美と、大和撫子のしなやかな表情表現、という意味です。ただ最近、その意識が少し変わってきています。

今日の撮影中に、スタッフの皆さんから『絵みたい！』と褒めていただいたのですが、それがまさに今、私が目指しているものなんです。セクシーさだけではなく、絵画のように飾っていたくなる作品をつくりたい。なので、そう言っていただけたときは、本当に嬉しかったです」

グラビア衣装として私物を持参

そして注目ポイントは、衣装として身につけた大島の私物の数々。

「今回は“女王”という世界観を生み出すために、幅広い衣装を用意していただいたので、私もできる限り作品に貢献したいと考え、私物のファッション小物をいくつか撮影現場に持参しました。頭の中でスタイリングを組み立てながら、使えそうなリボンやチョーカー、ハットやメガネなどを選びました。

仕事柄なのか、私服と衣装の境界があいまいな部分があって。普段から“人前に出られる格好”という視点で服を考えていると、衣装として使えるアイテムの手持ちが、自然と増えていきました」

俳優業とグラビア業の相互作用

グラビアと俳優業を両立しているからこその、作品をつくりあげる意識の高さがうかがえる。

「グラビアの撮影で表情づくりを研究していると、演技の現場でも役立つことがあるんです。視線の使い方や所作なども、少しずつ磨かれてきたと感じています。

私にとってグラビアは、自分の基盤と言えるものです。そこからさまざまな仕事につながってきましたし、グラビアと俳優業、それぞれにいい相互作用があると感じています。両方に取り組めていることが、いまはとても幸せです。

“いつでもカメラの前に立てるボディづくり”は、これからも続けていきますし、たとえ俳優業がさらに忙しくなっても、グラビアは続けていきたいですね。……需要がある限りは（笑）」

１年前のグラビアと見比べると、肩までのボブだった髪が長く伸び、より大人っぽいイメージに変わった。

「いまは髪を伸ばしているところです。１年前は、スポーティなイメージを出したくてボブにしていました。あまり髪型を固定しないようにしているんです。

というのも、できるだけ多くのバリエーションで私のことを知っていただきたいですし、いろいろな姿を見ていただきたいと思っているので。イメージを固定しない、というのが私の髪型のルールです」

現在、25歳の大島。2026年の抱負は？

「24歳の１年間は、ドラマの主演やCM出演の機会に恵まれ、地元・群馬でのお仕事も多く経験できるなど、とても充実していました。25歳では、それらを次につなげることを意識しながら、俳優としてさらにレベルアップしていきたいです。

そしてグラビアでは、大きな目標である雑誌の表紙を務めること、さらに紙の写真集を出すという夢を叶えるために、引き続き頑張っていきたいと思っています。ファンの皆さんも楽しみにしてくださっていると思うので、たくさんの良いニュースをお届けできたら嬉しいです」

PROFILE

おおしまりの／群馬県出身。９歳で子役デビュー。2021年『ミスマガジン2021』で審査員特別賞を受賞。TBS『王様のブランチ』ではリポーターを務め、2024年『エランドールアクターズセミナー優秀賞』を受賞するなど、俳優としても高い評価を得る。現在は故郷・桐生市の初代『桐生市魅力大使』に就任し、活躍の幅を広げている。