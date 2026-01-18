今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、2匹の猫ちゃんが寄り添って眠る様子。ベッドの上で体をぴったりと寄せたまま、仲良く過ごしていたみたいです。投稿はXにて、29.4万回以上表示。1.3万件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：仲良しな2匹の猫ちゃん→寄り添って眠る『尊すぎる瞬間』】

一日中くっついて寝てる

今回、Xに投稿したのは「ｻﾄｳ」さん。登場したのは、仲良し猫ちゃんコンビです。

投稿主さんによると、今回の猫ちゃんたち、とっても仲良しとのこと。投稿では、ふたりが仲良く寄り添いながらベッドで寝ていました。どうやら、この仲良しぶりは１日中続くようです。きっと、ものすごく気が合うのでしょう。

猫はひとりが好きな動物と思われがちですが、猫ちゃんたちを見ていると意外とそうとも限らないことが分かります。なんだか、見ているうちに自然と頬が緩んできますね。

仲良し猫コンビに心癒されたX民たち

とっても仲良しで、ずっとくっついて眠っていた猫ちゃんたち。その様子を見たXユーザーたちからは、「見ていてニヤニヤが止まりません」「大好きなんだね」「とても仲良しなんですね」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、微笑ましい光景に心癒されたようですね。

Xアカウント「ｻﾄｳ」では、可愛い猫ちゃんたちとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛くて癒しが満載です。

