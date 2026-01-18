元NHKアナウンサーで現在はフリーの中川安奈（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。ロングワンピース姿を投稿した。

「新しいワンピースでおでかけ 最近はブラウン系を選ぶことが増えています」と報告し、体にフィットして曲線美が際立つタイトな茶色のロングワンピースショットを公開した。

米大リーグのエンゼルス菊池雄星投手（34）の妻で元フリーアナウンサーの瑠美さん（39）が手がける米アパレルブランド「The Ruby’s」（ルビーズ）の新作であることを明かし、「るみさんのブランドのお洋服はボディラインを綺麗にみせてくれて着心地もいいので大好きです 体づくりも頑張ってキープアップしたい。ゲットしたばかりのローファーともマッチしてて気分もあがりました」とお気に入りな心境をつづった。

また、菊池瑠美さんもストーリーズで「安奈ちゃんが新作を着てくれました トレーニング頑張っていてとっても綺麗 日々の体づくりの成果を魅せてくれるTシャツドレスです」と紹介した。

中川の投稿には瑠美さんが「可愛いー とってもお似合いです」と絶賛したほか、ファンやフォロワーからも「ワンピースもスタイルも素敵すぎる」「こんなベーシックな服はなかなか着こなせない」「カラダのラインがキレイ」「けしからんほど美しいボディライン」「スーパーボディ」「努力の賜物」「スタイル抜群すぎる」「曲線美が見とれる…妖艶で素敵」「半端ない美しさ」「すごくかわいい」「とってもとっても美しくて可愛い」「可憐すぎる」「強弱ハッキリSexy」「まさに、峰不二子ちゃん」などのコメントが寄せられている。

中川は東京都出身。慶大卒業後、16年にNHK入局25年3月末で退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは仕事やプライベートのファッションなどを投稿して美しいボディーラインを披露するなど、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。趣味はダンス、ゴルフなど。特技は英語、スペイン語で語学も堪能だ。