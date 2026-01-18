タレント上原さくら（48）が17日までに自身のブログを更新。シール交換ブームについてつづった。

上原は「習い事のお友達と、レッスン前にシール交換で遊んでいた娘」と長女の様子をつづり「それを見守る私たち親も…可愛いな〜、いいなぁ〜、それ欲しいなぁ〜と そしてついにママさん達とシールを買いに行ってしまいました」と告白した。

続けて「なんかそれっぽいけど、ボンボンドロップではないです。よく分からないけど、人が群がっている所から購入制限まで出ていたシールを買ってきました。笑」とぷっくりと立体的な、かわいらしいシールの写真を投稿した。

「そして… 自分のシール帳も買っちゃった!!」と報告し「ごめん、おとなげないけど私が大事にしたいシールは私専用の手帳に貼らせて貰うわ マジでマジで、これ50手前のやることで良いのかしら」と心境を明かした。

この投稿にファンからは「私も44にしてシール帳ありますよ笑」「可愛い物を見てときめく 気持ちは年齢なんて関係ないよ」「最近は売り切れ、制限付、ビックリしちゃいますね」とコメントが寄せられている。