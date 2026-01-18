明石家さんまがＭＣを務めるＭＢＳ「痛快！明石家電視台」が１７日、放送され、お笑いコンビ・ウエストランドがゲスト出演した。

２０２２年、「Ｍ-１グランプリ」で優勝した井口浩之と河本太。番組冒頭ではスタジオ観覧者が立ち上がってダンスを披露。恒例となっており、息の合ったようすで踊ったあと「ウエストランドさーん！」と歓迎した。コンビは「ありがとうございます」と頭を下げた。

その上で井口が「あまりクレームは言いたくないんですけど、ちょっとひとつだけいいですか？」とさんまに尋ねた。さんまが「いいよ」と応じると井口は「すごいです。皆さん、盛り上がりが」と称賛。続けて「本番前に前説みたいなんされてて」とＡＤが前説をしていたことを振り返った。「楽屋のモニターで見てたんです。『ゲスト誰か知ってますか？』って聞かれて『知ってる』ってなって。『楽しみですか？』って聞くと誰ひとり反応しなかった」と指摘し、観客から笑いが起こった。

井口は「見てるから。こっちは全部！本番始まったら踊り出して。信じられないですよ！」とツッコんでさんまを笑わせていた。