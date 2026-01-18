元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が17日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。月に4回もあると「ドキドキする」イベントを明かした。

今放送のゲストは2週連続で女優松岡茉優（30）。番組では、田中が「ファーストフード自体食べようと思ってなかったから、8年とか食べてなかったかな」と語るモスバーガーに食事に行った話で盛り上がった。

田中と松岡はドラマの共演をきっかけに大の仲良し。昨年12月も一緒に遊んだという。その松岡から「年末結構、外食していたよね」と指摘されると、田中は「うーん、してた？」と返答。さらに松岡から「なんか、外食行ったんだっていう感じだった。この2、3カ月は」と言われ、田中は「確かにね。週に1回あるか、ないか、ぐらいかな」と語った。

続けて「月に4回あったら、自分の中ではドキドキしちゃうぐらい」と明かした。同番組内では、普段は自炊をしていると打ち明けている。

番組公式Xには、田中がモスバーガーをほおばっている写真が公開されている。

田中と松岡は24年7月期のフジテレビ系連続ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」で共演。お互いを「みな実ちゃん」「茉優」と呼び合う関係で、仲を深めてきた。