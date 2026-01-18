元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏が１８日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）にスタジオ生出演。ＷＢＣ日本代表のスタメンを大胆予想した。

侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１６日、来年３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバー１１人を追加発表。ドジャース・大谷、エンゼルス・菊池ら８投手をすでに先行発表していたが、第２弾では新たにオリオールズＦＡの菅野智之投手、阪神・佐藤輝明内野手ら１１人を選出。昨季のパ・リーグ覇者で日本一に輝いたソフトバンクからは松本裕樹投手、牧原大成内野手、周東佑京外野手、近藤健介外野手、セ・リーグを制した阪神からは佐藤輝のほか、坂本誠志郎捕手と森下翔太外野手が加わった。

番組では残り１１人のメンバー候補に巨人からポスティング制度を利用しブルージェイズに加入した岡本和真内野手、同じく元ヤクルトでホワイトソックスの村上宗隆内野手、カブスの鈴木誠也外野手、レッドソックスの吉田正尚の名前が上がっていることを紹介。

五十嵐氏は「メジャー組の存在は絶対に外せない。大谷選手の前にランナーを出す、大谷選手は警戒されるので次に打席に立つ選手が大事」と力説。そしてスタメンを１番中堅・近藤、２番右翼・鈴木、３番ＤＨ・大谷、４番一塁・岡本、５番三塁・村上、６番二塁・牧、７番左翼・吉田、８番遊撃・小園、９番捕手・若月と予想。「これ、完全に僕の願望です。見たい！超攻撃的な打線になります」と熱を込めて紹介。「たまらないですよね〜。これが見られたら最高です」と続けた。

ＭＣの中山秀征に「投手は？」と尋ねられると、五十嵐氏は「山本（由伸）選手が来てくれたらもう最高」と即答。スタジオは笑いに包まれた。