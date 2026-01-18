「いま一番忙しい芸人に容赦ないよしもと」…劇場“代打”に反響 バッテリィズ→M-1王者たくろう
大阪・よしもと道頓堀シアターが18日までに発表した“出演者変更”に注目が集まっている。
【画像】M‐1王者たくろう赤木が公開した家族LINEのやりとり
きょう18日の「よしもとお笑いレストラン」（正午開演）に出演予定だったバッテリィズ（エース、寺家）に代わり、たくろう（赤木裕、きむらバンド）が出演する。
「1/18（日）『よしもとお笑いレストラン』に出演を予定しておりましたバッテリィズ ですが、都合により休演いたします。代演として、たくろうが出演いたします。誠に申し訳ございません」と伝えられた。
バッテリィズは『M-1グランプリ2024』で準優勝後にブレイク。たくろうは『M‐1グランプリ2025』で優勝したばかり。
SNSでは「優勝者が代打なことあるんだWWWWW」「『ご予約のセミダブルが満室となったため、ダブルのお部屋にご案内させていただいても…』みたいな」「いま一番忙しい芸人に容赦ないよしもと」「赤木さん体調崩しませんように…」など、多数の声が寄せられている。
