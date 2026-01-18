25年12月に、19年2月以来、6年10カ月ぶりに俳優業に復帰した新井浩文（46）が18日、X（旧ツイッター）を更新。「友達の子供がまあ可愛い。友達と暮らしてる猫がまあ可愛い。娑婆は世知辛いけど最高です。そんなこんなの47歳」と、意味深な言い回しで誕生日を迎えたことを報告した。

新井は、18年7月に自宅に呼んだ派遣型マッサージの女性従業員に乱暴して、翌19年2月に強制性交の容疑で逮捕。20年12月の控訴審で懲役4年の実刑判決が確定して服役。その後、服役を終え、25年12月28日には東京・下北沢のザ・スズナリで上演した、劇作家赤堀雅秋（54）の一人舞台「日本対俺2」に日替わりゲストとして出演し、仕事復帰していた。

同29日には、自身のnoteに「謝罪」と題して長文を投稿。その中で、劇場に入る際にファンにサインしていたところ、一部のテレビ局がカメラを回し「突撃してきました」とした上で「そりゃねーだろと思いました。うち一人なら全然分かるけど、一般の方にサイン書いてる所にカメラまわしてくるかね？って思いました」と批判し「当然、舞台が終わったあとスズナリ前でサインでも写真でも、所謂ファンサをやる気まんまんでいたのですが、入りのカメラの件があったので一般の方々に迷惑がかからないように別の出口から出て打ち上げに行きました」と終演後、裏から抜け出さざるを得なかったと説明。「外で待って頂いた方々には本当に申し訳ないと思っております。一般の方と絡んでる時は駄目だろーと、最低限のマナーが分かるマスコミの方々にも申し訳ないと思っております」とファンと、最低限のマナーを守った芸能メディアに謝罪した。

その上で「今後俳優としてどうなるかは全く分かりません。仕事がくればやるし、こなけりゃやれない、そんな仕事です。ただ、ありがたい事に一緒にやろうって声をかけてくれる方々は沢山います。また表に出る時はよろしくお願い致します。最後の最後に、犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方たちへ。日本でできる職業、前科があっても大体戻れます。＊一部の職業はできなくなります」とつづった。その発言が話題を呼び、一部では物議も醸した。

その中、8日にXで「大阪でトークイベントやります。時間がある方は遊びに来てねー」とトークイベントの開催を発表。2月13日午後7時から9時までの予定で大阪・梅田ラテラルで「新井浩文トークイベント〜集会〜」と題して開催する。会場の公式サイトによると、チケットは前売り3300円で、要1オーダー500円以上の価格設定。全席自由で、14〜18日に抽せんを受け付け、20日夕方以降に結果を発表するとした。内容は「新井浩文さんのトークライブが大阪・梅田Lateralで開催決定。堅苦しくなく、ざっくばらんな雰囲気で飲みながらお楽しみください」とした。

さらに、前日17日には「人生初のファンクラブです。興味のある方は是非。宜しくお願い致します」と、ファンクラブ立ち上げを発表し、会員の新規受付を開始した。

ファンクラブの名称は「新井組」と発表。その由来について「映画業界で監督の名字の下に組を付ける。そこからいただきました。ただ、それだけです」と説明。「人生で初めてのファンクラブです。皆様が少しでも楽しく過ごせるようなコミュニティにしていきたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します」とつづった。

活動内容としてマージャン、ゲーム、飲食、パチンコ、パチスロなどのテキスト画像の投稿、不定期開催のオフ会（抽せん当せん者のみ）に、プレミアムプランではLIVE配信。ラジオ配信も行うとした。通常プランは月額700円、プレミアムプランは月額3000円で、それぞれ9カ月、12カ月パックがあり、12カ月パックの場合、通常プランは7560円、プレミアムプランは3万2400円で、それぞれ10％割引とした。また「『新井組』内に投稿された動画、音声、写真の転送・転載は禁止しております」とも付記した。

新井は「明日、1月18日、昼の12時から入会できる予定です」ともつづった。大阪でのトークライブ開催の発表に続き、ファンクラブの立ち上げと、収益を上げる芸能活動の展開を次々と発表している。