日本ハム、巨人、中日でプレーし今季限りで現役引退した中田翔氏（36）が17日深夜放送のTBS「S☆1」（土曜＆日曜深夜0・00）にVTR出演。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の注目選手を挙げた。

WBC2連覇を目指す侍ジャパンの井端弘和監督は16日、出場メンバーの一部を追加発表。これで登録30人のうち19人が決定した。

現時点でメンバー入りを果たした19人の印象について中田氏は「日本代表として戦っていく中で、必要不可欠な選手が追加メンバーの中にもたくさんいる。凄いメンバーが参加したと思います」と口にした。

注目度も含めてドジャース・大谷翔平投手が筆頭になる中で、中田氏は注目選手として元チームメートでもある菅野智之投手の名前を挙げた。

「この中で、菅野投手が経験値としては断トツなのかなと思う。引き出しの多さは素晴らしいものがある」と説明した。

さらにコントロールに関しては「一級品」と評した。「“なんでそんな投げミスしたの？”という場面をあまり見たことがない。最年長ということもあり、いろんな意味でチームをまとめてもらいたい」と期待した。