歌手の浜崎あゆみ（47）が18日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。体調不良が続いていることを明かした。

「実はあてくし未だ回復しておりませんで寝込んでまして ながっ！ 年末あたりから一気に押し寄せてきた色々な色々でキャパ超えてたけど気力のみでなんとかやってたんだろなー。身体は悲鳴を上げてたんですな。でも今日のジャッキーイチオシ最強点滴で私は大復活の予定でする」と現状を報告。点滴を行っている写真を投稿し「あ〜早く筋トレしたい」と気持ちを記した。

また別の投稿では「息をするのも難しかった様な2025年の寒い寒い冬を超え、2026年1月1日にみどさんと本編終了時にステージでハグした時に春が見えました。残された時間は決まってんだか決めるんだか突如訪れるのかわからないような無情なこの頃だけど、この魂にはまだやる事が残っているから生かされてるそうで、2026年は沢山待っていてくれた日本TAにわたしの時間も身体も心もありったけ捧げます。『次は自分達が遠征組TAになるよ！』と言ってくれたアジアTAの皆に日本の会場で再会できるのも楽しみのひとつです」などとつづり、コンサート本番や準備の様子などを公開。「弱ってんのもいい加減にして、そろそろ血の味がする世界に戻る準備をしよう」とみずからを奮い立たせた。