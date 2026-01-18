【紅白歌合戦】「白組」で印象に残った出演者ランキング！ 「米津玄師」を僅差で超える1位は？
「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマとして、『第76回NHK紅白歌合戦』が放送されました。番組には多くの人気アーティストが出場し、印象に残るステージを披露しています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年1月1〜5日、全国の10〜70代の男女300人を対象に『第76回NHK紅白歌合戦』に関するアンケート調査を実施。今回は、「白組」だった男性アーティストを対象にランキングを作成しました。それでは、「白組で印象に残った出演者」ランキングの結果を見ていきましょう。
【13位までの全ランキング結果を見る】
2位には米津玄師さんが選ばれました。米津さんは3回目の出場となり、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌『IRIS OUT』を初パフォーマンスして話題を集めました。
ドラマ仕立ての演出でスタートしたパフォーマンスは首都高で行われ、サメの乗り物が登場するなど豪華なステージに。途中、HANAがダンスブレークを繰り広げる場面もあり、サプライズのコラボが実現しました。
放送100年にちなんで100人のパフォーマーが登場し、ラストには「花火」が打ち上げられるなど、『紅白歌合戦』ならではの特別なステージとして高評価を得ています。
回答者からは、「『チェンソーマン』の映画を見ていたので、細かい演出に衝撃を受けました」（20代女性／栃木県）、「音楽だけでなく映像や演出も含めて一つの芸術作品のようで、毎回心を奪われます」（40代女性／滋賀県）、「演出と歌の雰囲気が合っていて、紅白ならではの特別感を感じられた点が印象に残っています」（20代男性／愛知県）などの意見が寄せられました。
1位にはMrs. GREEN APPLEが選ばれました。3年連続で3度目の出場となるMrs. GREEN APPLEは、バンド初の「大トリ」として大ヒット曲『GOOD DAY』を披露しています。
2026年から「フェーズ3」をスタートさせたMrs. GREEN APPLEは、今回の『紅白歌合戦』のステージが「フェーズ2」のフィナーレとなりました。参加アーティストや会場が一体になった演奏を聞かせ、「フェーズ2」を華々しく終えることに成功。歌手別視聴率では2位となり、多くの視聴者を感動させました。
回答者からは、「レコード大賞も取ったことで、盛り上がりがすごかったから」（20代男性／兵庫県）、「すごく華やかなステージで紅白らしかったから」（40代女性／神奈川県）、「歌唱力がとても良かった。明るくて年末に向けて気持ちが晴れやかになった」（30代女性／石川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
