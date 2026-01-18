お土産が充実していると思う「兵庫県の道の駅」ランキング！ 2位「神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅には、その土地ならではの味や文化を凝縮したお土産が数多く並びます。地域色豊かな特産品や限定商品を手に取ることで、旅の余韻を家に持ち帰れるのも大きな魅力。立ち寄るだけでわくわくできる、お土産自慢の道の駅を紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女228人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「兵庫県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢（神戸市）／34票「道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」は、四季折々の花が咲き誇る公園とともに楽しめる道の駅。「花と果実のテーマパーク」をコンセプトにした温泉や遊園地などが点在する大型施設です。お土産ショップでは地元の野菜や果物はもちろん、神戸産の商品が常時700種以上並んでいます。特に農家さんから仕入れた新鮮な野菜や果物は人気商品。ファミリーや観光客に人気の一日中楽しめるスポットとなっています。
1位：あわじ（淡路市）／44票淡路島の玄関口にある「道の駅あわじ」は、明石海峡大橋を望む絶景スポットです。淡路島の特産品や、新鮮な海の幸を活かしたお土産が豊富にそろっています。特に人気なのが淡路島産のタマネギをつかったお土産で、中でも「たまねぎポン酢」は有名なロングセラー商品。また、レストランでは海を眺めながら、淡路島の旬の食材を使った海鮮料理などが楽しめます。グルメもお土産も景観も楽しめるため、観光客に高い支持を集めています。
回答者からは「あわじは淡路島の特産品である玉ねぎや海産物、スイーツなどが充実しており、観光客に人気の道の駅です。島全体の魅力を感じながらお土産選びができる点が特に良いと思いました」（40代男性／愛知県）、「明石海峡大橋のたもとに位置し、雄大な景色を眺められる人気の道の駅。淡路島玉ねぎを使った商品が豊富で、中でも玉ねぎスープは人気のお土産」（60代男性／大阪府）、「『淡路島オニオンチップス』『生しらす旨煮』『玉ねぎスープ』など、玉ねぎ系のお土産が豊富にあるので」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)