¥É·³¤è¤ê174²¯±ßÂ¿¤¯¤Æ¤â¡Ä¡ÖµñÈÝ¤·¤¿¤ÎÀ¨¤¤¡×¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¡ÈºÇ¿·¾ðÊó¡É¤Ëº¤ÏÇ¡ÖWow¡×
¥á¥Ã¥Ä¤Ï4Ç¯2²¯2000Ëü¥É¥ë¤È¤ÎÊóÆ»
¡¡Ê£¿ôµåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤ÎËö¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤ò½ä¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿µð³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£10Ç¯Áí³Û3²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó553²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖµñÈÝ¤·¤¿¤ÎÀ¨¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¤ï¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¡¢¶¯¤¤³ÍÆÀ°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È4Ç¯Áí³Û2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó381²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Ç¯¿ô¡¢Áí³Û¤È¤â¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¾ò·ï¤ò²¼²ó¤ëÁªÂò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¤ÏÌó174²¯±ß¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¶â³ÛÌÌ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤È¤â¤¤¤¨¤ë·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï2027Ç¯¤È2028Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤¬ÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À¾¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢É¾²Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âÂç·¿·ÀÌó¤òºÆ¤Ó°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼ÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤â»²²Ã¡£¸åÊ§¤¤¤Ê¤·¤Î4Ç¯2²¯2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó348²¯±ß¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Áí³Û¤Î¶âÁ¬ÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ø¥¤¥Þ¥óµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÈºÇ¿·¾ðÊó¡É¤Ë¤ÏÆüÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö10Ç¯ÊÝ¾Ú¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÌÂ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼½³¤Ã¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Á¤ã¤¢Î©¤ÄÀ¥¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤ÇLAD¤ËÍè¤ë»ö¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÈá°¥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖWow¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅÒ¤±¤À¤¬¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ë¡×¤È¡¢»¿ÈÝÆþ¤ê¸ò¤¸¤ëÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë