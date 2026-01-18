TM長崎戦で確かな存在感。大宮で山本桜大が描く成功のビジョン「モチベーションを高くやらないと、試合には出られない」

TM長崎戦で確かな存在感。大宮で山本桜大が描く成功のビジョン「モチベーションを高くやらないと、試合には出られない」