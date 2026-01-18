TM長崎戦で確かな存在感。大宮で山本桜大が描く成功のビジョン「モチベーションを高くやらないと、試合には出られない」
RB大宮アルディージャは沖縄キャンプをスタートして４日目となる１月17日に、初めての対外試合を行なった。
相手はJ１に昇格したV・ファーレン長崎。30分×３本の形式で、コンディションが100％でないなかでも、大宮らしいダイナミックな守備と攻撃を繰り出す姿勢は見られた。
しかし、結果は０−２の敗戦。この時点でのトライ＆エラーは当たり前だが、宮沢悠生監督は「まだ１週間目で、自分たちのやろうとしていることが、なかなかうまくいかないことは多々出てきた」と振り返った。
そのなかで大宮にとってポジティブな要素は、新戦力の選手が少なからずチームにプラスのものをもたらせる可能性を見せたことだろう。
その一人が、J１の柏レイソルから育成型期限付きで移籍してきたFW山本桜大だ。長崎戦は２本目に登場し、MF小島幹敏やMF泉柊椰のサポートを得ながら、前からの守備と動き出しの鋭い攻撃で、ゴールこそなかったが、確かな存在感を示した。
大宮ではFWにも第一に高い守備強度が求められる。「今日、やってみてきつかったんですけど、守備の部分は慣れると思うので。早く慣れて、攻撃でもっと違いを出せるようにしたい」と山本。そうした守備で求められるタスクを当たり前にやりながら、ゴール前でストロングを発揮していくには、フィジカル面もさらに上げていく必要があるだろう。ただ、その可能性は十分に感じさせた。
長崎戦では後ろからもアバウトなボールが多くなったが、山本は「個々に良い選手がいるので。質も高いですし、縦に刺すパスとか、良いボールを足もとにくれる時もある。そうなったら、自分の良さが出てくると思います」と前向きにイメージする。
全体のコンディションも整っておらず、組み合わせも手探りの状況ではあるが、ビジョンの共有が進んでくれば、中盤のクオリティは山本の特長を活かすためのトリガーになりうるだろう。
昨シーズンは、柏からのレンタルでレノファ山口FCでプレーし、シーズン10得点を記録。最終節には大宮を相手に２ゴールを決めて、山口を逆転勝利に導いている。残念ながら、他会場の結果により山口は降格してしまったが、山本としてはストライカーとしての確かな自信を掴むシーズンとなった。その勢いを駆って、柏で勝負する道もあったかもしれないが、山本は大宮でのチャレンジを決断した。
レッドブルグループのフィロソフィーをベースに、Jリーグの中でも強い上昇志向を見せる大宮の環境に身を置くことになった山本が、率直に感じたのは個々のモチベーションの高さだ。
「練習から、モチベーションを高くやらないと、試合には出られないという雰囲気もあります」と山本。仲間であり、ライバルでもあるチームメイトからは、大きなビジョンを持つクラブに所属できている感謝、そして自分次第で未来を変えられるチャンスがあるという雰囲気が、オン・オフで伝わってくるという。
もちろんアカデミーから育ってきた柏への強い思いはあるが、今は大宮の勝利のために全力を注ぐと同時に、ここで結果を残すことができたら、選手として飛躍していくための色んな選択肢を得られるという野心もある。
半年間で行なわれる百年構想リーグに昇格はないが、チームとしてはベースアップの大事な時期であり、山本は選手としての価値を高める好機として捉えているようだ。
「まずはレギュラーで、半年ですけどシーズンを通して活躍する。試合に出続けるということ。あとは数字にこだわって、何ゴール何アシストとかは決めずに、去年と変わらないぐらいのゴールを取れたら嬉しいなと思います」
大宮には身体能力の高い外国人FWオリオラ・サンデーや経験豊富な豊川雄太など、優れたストライカーが揃っている。山本はしっかりと出番を得たうえで、昨年を上回るペースで得点を積み重ねることができれば、百年構想リーグでの大宮の躍進も見えてくる。
取材・文●河治良幸
