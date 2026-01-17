アニエスべーが限定ボックス入りのピエール・エルメ・パリのチョコレートを販売　ECのみのギフトセットも

「アニエスべー（agnès b.）」が、限定ボックス入りの「ピエール・エルメ・パリ（PIERRE HERMÉ PARIS）」のチョコレートを数量限定で販売する。1月23日から、アニエスべーのカフェ店舗およびアニエスべーの一部直営店舗とオンラインブティックで取り扱う。

限定ボックス入りで展開するのは、「チョコレート3種詰め合わせ」（4050円）とピエール・エルメ・パリの定番品「パール オランジュ」（3240円）の2種類。ボックスには、アニエスべーと親交の深いイラストレーター ローラ・エレーヌが描いた「パリの街のパノラマ」のイラストを配した。

アニエスべーの公式オンラインブティックでは、限定ボックス入りのチョコレートに、柳原照弘がクリエイティブディレクターを務める有田焼ブランド「1616／アリタジャパン（1616／arita japan）」のコラボレーションアイテムやアニエスべーのシャンパンを組み合わせたギフトボックスも用意。アニエスべーのカフェ店舗では、チョコレートとドリンクのセットなど、バレンタインに向けたメニューも提供する。

◾️agnès b. et PIERRE HERMÉ PARIS

発売日：2026年1月23日（金）

