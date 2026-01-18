中日の前監督で野球解説者・評論家の立浪和義氏（56）が17日深夜放送のフジテレビ「すぽると！」（土曜深夜0・35、日曜後11・45）に出演。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の予想スタメンとして、侍ジャパンの1番には若き虎戦士を指名した。

WBC2連覇を目指す侍ジャパンの井端弘和監督は16日、出場メンバーの一部を追加発表。これで登録30人のうち19人が決定した。

井端監督とは現役時代に“師弟関係”だった立浪氏。現時点でメンバー入りを果たした19人の印象について「素晴らしい選手が今回も集まった」と口にした。

そしてまだ選出されていない選手も含めて予想スタメンを挙げた。「1番・中堅」森下翔太、「2番・左翼」吉田正尚、「3番・二塁」牧秀悟、「4番・指名打者」大谷翔平、「5番・右翼」鈴木誠也、「6番・一塁」村上宗隆、「7番・三塁」岡本和真、「8番・捕手」中村悠平、「9番・遊撃」源田壮亮というオーダーだった。

リードオフとして初選出の森下を指名した理由については「走力が優れたわけではないですけど、彼の持っている長打力。1番で長打がある選手は相手からしたら嫌ですからね。大谷選手が4番に入りますので、1番にどうかなという私の勝手な考えです」と解説した。

「もちろん周東選手もいますので、練習試合をしながらオーダーも変わってくる。いずれにしてもこれだけのメンバーですから調子が良い選手が多ければ、どのように組んでも変わらない」と補足した。

今季からメジャー挑戦する村上・岡本は6番・7番に据えた。「長打力もありますし、非常に怖い存在になる。佐藤選手もこの2人の調子次第では出てくる可能性もある」とコメントした。