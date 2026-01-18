WTTスターコンテンダー・ドーハ

卓球の国際大会、WTTスターコンテンダー・ドーハは17日、女子シングルス3回戦が行われた。世界ランキング29位の佐藤瞳（日本ペイントグループ）が、同4位の中国・蒯曼を3-0で撃破。中国メディアもこの結果を驚きを込めて伝えた。

世界ランキングで見れば格上。中国で期待される21歳の若手から、カットマン佐藤が金星を挙げた。接戦の第1ゲームを13-11で取ると、その後も11-9、11-7と鉄壁ぶりを発揮。2回戦で縦歌曼を3-0で下しており、中国勢から完勝を続けた。

中国メディア「新浪新聞」は「佐藤瞳がWTTコンテンダードーハで8強進出 日本の強力なカットマンは橋本帆乃香のみにあらず」と見出しを打ち、この試合を伝えた。同じカットマンの橋本も、中国勢を苦しめているが「特筆すべきは佐藤が今回、女子シングルスの2回戦、3回戦でいずれも中国選手を3-0で打ち破って勝ち上がったことである」と、佐藤にも脅威を感じている様子だ。

同メディア「新浪体育」でも佐藤の勝ち上がりに注目。2回戦について「（縦歌曼は）7ポイント、4ポイント、1ポイントしか得点できず、佐藤に全く敵わなかった」と完敗を報じた。「佐藤は間違いなく強い選手で、世界ランキングこそ29位だが、非常にレベルの高いプレーをする」と評し、3回戦については「守備をしながら機会をうかがい、好機が訪れれば少しの迷いもなく攻撃に出る。そのスピードは速く、非常にアグレッシブだ。第1ゲームも中盤になると、蒯曼は瞬く間に失点を重ね、焦りが出たところで逆転された」と伝えた。

蒯曼の出来については「慎重になりすぎて変化に乏しく、リターンの質も低く、佐藤に大きなプレッシャーをかけることができなかった」と分析。「ふだん、カットマンと試合をすることがほとんどなく、慣れないためか、ミスを恐れてプレーすればするほど状態は悪くなった」と佐藤に翻弄された様子も伝えた。



（THE ANSWER編集部）