元中日監督の落合博満氏が１８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。巨人入りが決まった則本昂大投手について「先発ですよ。ジャイアンツでは」と起用法を予想した。

チーム事情を勘案し「中継ぎ、リリーフはいっぱいいますから」と語った落合氏。クローザーにはライデル・マルティネス投手が控え、セットアッパーにもＷＢＣ日本代表の大勢らが君臨している。昨季は先発陣の駒不足が響き、連覇を逃した。ドラフトでは１位で即戦力左腕の竹丸を指名するなど、先発陣の強化がＶ奪回へ重要なポイントになる。

落合氏自身もＦＡで巨人に移籍した経験があるが「一番自分を高く買ってくれるところ。それがプロとしての第一条件だった」と懐古。共演した巨人の中畑ＯＢ会長も「本当に徹底してるよね」とうなずいた。

中畑氏は則本と直接電話で話したことを明かし「本人も結構悩んで、一番熱心に来てほしいと誘ってくれたのがジャイアンツだった。ジャイアンツでよかったと言っていた」と則本の言葉を代弁。カメラに向かって「則本見てるか？頼むぞ！」とゲキを飛ばしていた。