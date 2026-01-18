警察庁、“新しいタイプ”の詐欺に注意喚起…「ニセ社長」が業務命令を装いLINEグループの作成を指示…すでに「連日、来ています」の声
警察庁は、18日までに公式Xを通じ、「ニセ社長詐欺」への注意を喚起した。
「経営者などになりすまして会社宛てにメールを送り､指定した口座に送金させる詐欺（いわゆるビジネスメール詐欺）が発生しています」とし、「発信元メールアドレスや送金内容をよく確認してください」と呼びかけた。
「オレオレ社長だけど」とイメージ画像も公開。具体的には、経営者などをかたり、インターネット上で公開されている法人などのメールアドレスに業務命令を装い「新プロジェクトのためLINEグループを作ってQRコードを送って」などとメールを送付してくるという。
これに対して「新しいタイプですね」「弊社も会長、社長の名前で『QRコードを至急作って』というメールが連日、来ています」などの声が寄せられている。
