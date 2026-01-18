「今までの苦労は何だったんだ…！」もっと早く知りたかった100均クリップ

近頃のダイソーは、セルフネイルグッズが豊富ですよね！先日、ネイルグッズ売り場を覗いてみると、またまた便利そうなアイテムを発見。なんとこれ、ネイルチップと指を固定できるアイデア商品で、硬化中にネイルチップが浮いたり、ズレたりするのを防いでくれる優れものなんです。詳しく見ていきましょう♪

商品情報

商品名：ネイルクリップ

価格：￥110（税込）

内容量：2個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480678818

近頃のダイソーは、セルフネイルグッズが豊富に揃っていますよね！先日、いつものように売り場を覗いてみると、なにやら便利そうなアイテムを発見しました。今回ご紹介するのは、その名も『ネイルクリップ』。2個入りでお値段は￥110（税込）でした。

こちら、どういうアイテムなのかというと、ネイルの長さ出しの際、チップの浮きやズレを防止してくれるんだそうです。早速使っていきます！

しっかり固定できるのに痛くない！ダイソーの『ネイルクリップ』

クリップは一般的なものと同様、後方をつまむことで先端が開いてくれます。他のものと違う点は、クリップの内側が爪の形にカーブしている点です。

使い方はまず、長さ出し用のネイルチップに長さ出し専用のジェルを塗ります。次にジェルを塗布したネイルチップを自爪に乗せて、ネイルチップと指をクリップでしっかり挟んで固定します。

クリップの挟む力が事前に調整されているのか、ネイルチップと指をしっかり固定してくれるのに痛くならないのが嬉しいポイント！また、クリップが爪の形にカーブしてくれているおかげで、安定感も抜群です。

そして、クリップが透明なので、そのままUV／LEDライトで照射できるのも魅力。ネイルチップが硬化の最中に浮いてくるトラブルがグッと減りますよ♪

今回はダイソーの『ネイルクリップ』をご紹介しました。

「こんなのあったらいいな〜」を叶えてくれる、ダイソーのアイデアグッズ。￥110（税込）とプチプラなので、気になった方はぜひ、ダイソーのネイルグッズ売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。