千円だけど期待以上の優秀っぷり！買って正解な100均商品

ダイソーに売っているワイヤレスイヤホンは気になるけれど、見た目や使い勝手には妥協したくない。そんな人にも刺さりそうな一台をご紹介します！透明ケースにニュアンスカラーを組み合わせたおしゃれなデザインで、充電残量がひと目で分かるディスプレイ付き。音楽やラジオの視聴にも向いていて、普段使いにぴったりです。

商品情報

商品名：完全ワイヤレスイヤホン（TWS007、トープ）

価格：￥1,100（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480907857

千円払う価値あり！ダイソーの高スペック完全ワイヤレスイヤホン

ダイソーでワイヤレスイヤホンを見ると「どんな感じかな？」と少し身構えてしまう人は少なくないはず。

価格も千円クラスのものが多く、手を出しづらいと感じている人も多いのではないでしょうか。

筆者はダイソーで数々のワイヤレスイヤホンを試してきましたが、こちらの『完全ワイヤレスイヤホン（TWS007、トープ）』は、期待以上の優秀っぷりで、1,100円（税込）払う価値ありでした！さっそくご紹介します！

クリア×トープカラーのおしゃれなデザインで、見た目の印象はすっきり。

無骨な感じやチープさもなく、ニュアンスカラーのおかげで落ち着いた雰囲気。

今っぽくておしゃれで、100円ショップのイヤホンには見えない仕上がりです♡

BluetoothはVer5.4対応。連続再生時間は約8時間、ケース併用で約20時間と、普段使いには十分なスタミナです。

操作はタッチコントロール式で、再生や停止などの基本操作が直感的なのもGOOD。

デジタルディスプレイでバッテリー残量がわかる！

ケースにはバッテリー残量がわかるディスプレイ付き。フタを閉じたままでも、バッテリー残量が確認できるのは便利なポイントです。

フタが透明なので、イヤホンがちゃんと戻っているかもひと目でわかります。うっかり置き忘れの心配が減らせそうです。

ケースのサイズも大きすぎず、持ち運びもしやすいです。

充電はUSB Type-C式。ケーブルは付属していません。

満充電までは約1時間半〜2時間ほど。充電具合をディスプレイで確認できるのが助かります。

ペアリングも簡単で、初回はBluetooth設定から「DAISO_TWS007」を選ぶだけ。

2回目以降はケースから取り出すと自動で接続されるので、使うたびに設定画面を開く必要はありません。

フィット感がよく遮音性も◎クリアな音質で日常使いしやすい！

実際に装着してみると、耳への収まりがよく、軽い着け心地。遮音性もあり、周囲の音がほどよくカットされます。

音を流してみると、音割れやザラつきも気にならず、全体的にクリア。遅延や音ズレも気にならず、動画視聴もストレスなしでした。

音楽はもちろん、ポッドキャストやラジオのような会話音も聞き取りやすく、音のこもり感が気になりません。

会話がスッと耳に入ってくるので、通勤中や家事の合間の「ながら聴き」にも向いています。

今回は、ダイソーの『完全ワイヤレスイヤホン（TWS007、トープ）』をご紹介しました。

見た目、使い勝手、音質のどれをとっても価格以上の優秀アイテムでした！普段使いにぴったりの一台です。ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。