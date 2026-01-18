500円で出せるクオリティじゃない♡専門店超えの100均プチ家電

ダイソーのソーラーライトにおしゃれなタイプが登場！小さなボールのようなたくさんついたライトで、お庭などをおしゃれに照らしてくれます。ソーラーなので暗くなると自動で点灯し、電気代がかからないのが嬉しいポイント！配線も不要でどこでも設置しやすいですよ。これが500円だなんて信じられません♡

商品情報

商品名：デザインソーラーライト（蛍）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480651361

ダイソーのソーラーライトにおしゃれなタイプが登場！

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『デザインソーラーライト（蛍）』。

おしゃれなライティングが楽しめる、ちょっと変わったソーラーライトです。

価格は550円（税込）。ソーラーライトとしては、かなりお手頃です！

軸とライト部分を組み立てて使用します。

先端は尖った形状になっているので、土などに挿して使用できます。

ライト部分はボール状になっています。

デザイン性が高く、お庭や玄関先をおしゃれに演出することができます。

また、ソーラーライトなので暗くなると自動で点灯するため、省エネかつ電気代不要なのが嬉しいです！

おしゃれで優しい光に癒される！配線不要で設置しやすいのも◎

使用前に、ソーラー部分に貼り付けられているシールを取り外します。

電源スイッチをONにし、太陽光を当てて6〜8時間充電を行ってから使用します。

充電池寿命が約1年と、使用期限が設けられているのが惜しいなと思いますが、お手頃なので買い替えやすいです！

配線が不要で設置が簡単なのも嬉しいポイント！

土に挿す部分の長さがかなりあるので、少し高さがある植物にも合わせることができます。

庭先はもちろん、窓際の鉢植えに挿しても楽しむことができます。

点灯させてみると、ぽわっと丸い光が辺りを優しく照らしてくれます。とてもきれいに灯り、植物に華やかさがプラスされました。

明るさについては、もっと淡いかなと想像していましたが、思っていた以上に明るく存在感があります！

しかしながら、強すぎず程よい明るさなので、とても癒されますよ。

今回はダイソーの『デザインソーラーライト（蛍）』をご紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。