500円で出せるクオリティじゃない♡専門店超えの100均プチ家電

商品名：デザインソーラーライト（蛍）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480651361
ダイソーのソーラーライトにおしゃれなタイプが登場！
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『デザインソーラーライト（蛍）』。
おしゃれなライティングが楽しめる、ちょっと変わったソーラーライトです。
価格は550円（税込）。ソーラーライトとしては、かなりお手頃です！
軸とライト部分を組み立てて使用します。
先端は尖った形状になっているので、土などに挿して使用できます。
ライト部分はボール状になっています。
デザイン性が高く、お庭や玄関先をおしゃれに演出することができます。
また、ソーラーライトなので暗くなると自動で点灯するため、省エネかつ電気代不要なのが嬉しいです！
おしゃれで優しい光に癒される！配線不要で設置しやすいのも◎
使用前に、ソーラー部分に貼り付けられているシールを取り外します。
電源スイッチをONにし、太陽光を当てて6〜8時間充電を行ってから使用します。
充電池寿命が約1年と、使用期限が設けられているのが惜しいなと思いますが、お手頃なので買い替えやすいです！
配線が不要で設置が簡単なのも嬉しいポイント！
土に挿す部分の長さがかなりあるので、少し高さがある植物にも合わせることができます。
庭先はもちろん、窓際の鉢植えに挿しても楽しむことができます。
点灯させてみると、ぽわっと丸い光が辺りを優しく照らしてくれます。とてもきれいに灯り、植物に華やかさがプラスされました。
明るさについては、もっと淡いかなと想像していましたが、思っていた以上に明るく存在感があります！
しかしながら、強すぎず程よい明るさなので、とても癒されますよ。
今回はダイソーの『デザインソーラーライト（蛍）』をご紹介しました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。