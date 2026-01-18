「汚れるのが気になってた…」ポーチをきれいに使える100均シート

お気に入りのポーチほど、ファンデやアイシャドウ、リップなどの汚れが付くのが気になります。そんな悩みを解消してくれるアイテムがセリアから登場しました！粘着タイプのシートで、貼るだけでポーチ内に汚れが付着するのを防いでくれる便利グッズ。ハサミで好きな長さをカットでき、簡単にはがせて楽に扱えますよ！

商品情報

商品名：メイクポーチ汚れ防止シート

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：長さ1m

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446037859

ポーチの汚れから守ってくれる！セリアの『メイクポーチ汚れ防止シート』

お気に入りのポーチほど、ファンデーションやアイシャドウ、リップなどの汚れが付くのが気になりますよね。そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見しました！

今回ご紹介するのは『メイクポーチ汚れ防止シート』という商品です。メイクポーチを清潔に保ちたい方にとって、まさに痒いところに手が届く便利アイテムです。

シートは約1mと十分な長さがあり、複数のポーチに使ったり、大きめのポーチにも対応できるのが嬉しいポイント。

また、シートには1cm間隔の目盛りが付いているため、ハサミで切る際にサイズ調整がしやすく、真っすぐカットできます。

不器用な方でも失敗しにくい設計になっているのは安心感があります。

粘着タイプなので、簡単に取り付けられます。

使用する際は、剥離紙をはがして使います。

ポーチの内側に貼るだけで、化粧品による汚れや粉飛び、ちょっとした液垂れからポーチ本体を守ってくれます。

お気に入りのポーチを長くきれいに使いたい方には、特におすすめですよ！

素材は柔らかくしなやかなので、ポーチの角やカーブ部分にもフィットしやすく、貼り付ける際もスムーズです。

シールタイプですが貼り直しもしやすく、気泡が入りにくい点も好印象でした。

汚れが気になったらはがして貼りなおすだけで手軽！

見た目も主張しすぎないため、ポーチのデザインを邪魔しないところもGOOD。

ポーチ自体を洗うのは手間がかかるうえ、素材によっては洗えないものもありますが、このシートがあれば汚れが直接付くのを防げるので、日常のお手入れがぐっとラクになりますよ！

さらに便利なのが、汚れたらビリッとはがすだけという手軽さ。シート自体が汚れを受け止めてくれるので、汚れが気になったタイミングで交換すればOKです。

洗ったり拭いたりする必要がなく、ストレスフリーで清潔さを保てます。消耗品として気軽に使える点も魅力です。

メイクポーチを汚したくない方、複数のポーチを清潔に使い分けたい方にとって、コスパの良い心強い味方になってくれるアイテムです！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。