【ひらがなクイズ】空欄に入る共通の2文字は？ 星座の名前がヒントです
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、アカデミックな言葉からおいしそうな食べ物の名前まで、非常にバラエティー豊かなラインアップです。
ずい□□
□□よう
お□□じざ
□□まぶし
ヒント：星座の名前、「なくてはならないこと」を意味する言葉が含まれています！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ひつ」を入れると、次のようになります。
・ずいひつ（随筆）
・ひつよう（必要）
・おひつじざ（牡羊座）
・ひつまぶし（ひつまぶし）
清少納言の『枕草子』などで知られる「随筆」や、12星座の一つ「牡羊座」、そして名古屋名物の「ひつまぶし」など、同じ「ひつ」でも全く異なるジャンルの言葉が完成しました。「ひつまぶし」の「ひつ」は、ご飯を入れる器（お櫃）を指すなど、言葉の背景を探ってみるのも面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
(文:All About ニュース編集部)