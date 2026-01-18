古典的な文学ジャンルやご当地の名物料理など、多岐にわたるジャンルの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。あなたの語彙力とひらめきをフル回転させて、1分以内の正解を目指しましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、アカデミックな言葉からおいしそうな食べ物の名前まで、非常にバラエティー豊かなラインアップです。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

ずい□□
□□よう
お□□じざ
□□まぶし

ヒント：星座の名前、「なくてはならないこと」を意味する言葉が含まれています！

正解：ひつ

正解は「ひつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ひつ」を入れると、次のようになります。

・ずいひつ（随筆）
・ひつよう（必要）
・おひつじざ（牡羊座）
・ひつまぶし（ひつまぶし）

清少納言の『枕草子』などで知られる「随筆」や、12星座の一つ「牡羊座」、そして名古屋名物の「ひつまぶし」など、同じ「ひつ」でも全く異なるジャンルの言葉が完成しました。「ひつまぶし」の「ひつ」は、ご飯を入れる器（お櫃）を指すなど、言葉の背景を探ってみるのも面白いですね。

