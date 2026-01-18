前広島東洋カープの田中広輔さん（３６）が１７日、広島市南区のマツダスタジアムで１２年間の現役生活に終止符を打つことを表明した。

「まだやれるという思いもあったが、気持ちだけではできないというのも理解している。後悔はない」と語った。

神奈川・東海大相模高、東海大、ＪＲ東日本を経て、ドラフト３位で２０１４年に入団。身長１メートル７１と小柄ながら、遊撃での好守と確実性の高い打撃で頭角を現し、１６年からのセ・リーグ３連覇には１番打者として貢献した。菊池涼介選手（３５）、丸佳浩選手（３６）（現読売巨人軍）と組んだ上位打線は「タナキクマル」と呼ばれた。

ここ数年は出場機会が減り、昨秋、球団から戦力構想から外れたことを告げられた。現役続行を表明したものの移籍先は見つからず、昨年のうちに引退を決断した。

報道陣から思い出深い出来事を問われると、１９年６月に連続試合フルイニング出場が６３５試合で途切れたことを迷わず挙げた。「自分の中でのターニングポイント。一番の強みだったところが崩れた時だったから」と悔しそうに話した。

最後に、チームの黄金期を築いた功労者は「まだまだカープはこんなもんじゃないというところを見せてほしい」と後輩たちにエールを送った。