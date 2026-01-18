グラドルの高橋かの（２４）と平井こと（２５）が１７日、大阪市内で行われた「ＧＡＫＵＳＥＩ ＲＵＮＷＡＹ ２０２５ ＷＩＮＴＥＲ」に登場した。

関西コレクションがプロデュースする「日本最大規模の女子学生参加型イベント」で今回で６回目。２人は制服姿に身を包んでランウェーで手を振った。高橋は「もう２４歳なんですけど。自分的には大丈夫か心配ですけどなんとか」とはにかみ笑顔。平井は「２５歳なので、大勢の人の前で…現役の高校生もいるし。ちょっと自信なかったけど２人で楽しめました」と高橋と見つめ合い、仲の良さがうかがえた。

平井は事務所の先輩である熊田曜子の大ファンで、「熊田曜子二世発掘オーディション」でグランプリを手にしたほど。「どうしても２世の称号が欲しかったんです。熊田さんと同じスタジオでポールダンスの練習をしています。いつか熊田さんのように全身バキバキになりたい！」と熊田のように引き締まった体作りに励むことを誓った。

同イベントは日本中の女子小学生、中学生、高校生、大学生、専門学生から応募を募り、オーディションで選ばれた女子学生が総来場者数のべ４０００人が見守るなかステージで躍動した。