【Eggs’n Things】チョコレート×ストロベリーのパンケーキなど、バレンタイン限定メニュー全3品を販売
「Eggs’n Things」「Eggs’n Things Coffee」は、1月21日から2月26日までの間、『フォンダンショコラパンケーキ』『クリーミーブロスエッグス』『クランベリーサングリア(ノンアルコール)』を全店舗で販売する。
※記事中の価格はいずれも税込表記。
【すべての商品画像はこちら】Eggs’n Things バレンタイン限定メニューは全3品!チョコ×苺のパンケーキや寒い季節にぴったりなスープライスなど◆『フォンダンショコラパンケーキ』
2,508円 ※テイクアウト不可。
毎年人気のバレンタイン限定パンケーキ。2026年は、濃厚なチョコレートに包まれたココア生地から、果肉感たっぷりのストロベリーピューレが流れ出す仕立て。苺やナッツ、チョコレートホイップクリームを合わせ、仕上げに削りたてのチョコレートをあしらった。
1,595円 ※テイクアウト不可。
旨味が凝縮された温かいブロス(ブイヨン)で仕上げたスープライス。2026年は、よりコクのあるクリーミーな味わいに仕上げるため、クリームを加えた。こんがり焼き上げたグリルドチキンを添えて提供する。
クリーミーブロスエッグス◆『クランベリーサングリア(ノンアルコール)』
イートイン:858円 テイクアウト:842円
クランベリーベースのドリンクにブルーベリーやパイナップルを加えた。すっきりとした酸味がフォンダンショコラパンケーキによく合うという。〈Eggs’n Thingsについて〉
「Eggs’n Things」はハワイで1974年に生まれた。“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまでラインアップ。2010年には2号店であり、ハワイ以外では初となる「Eggs’n Things 原宿店」をオープンした。現在は38店舗を展開している。
カフェスタイルの店舗「Eggs’n Things Coffee」は、パンケーキをはじめとしたボリュームたっぷりのハワイアンフードやフレンチプレスで丁寧に抽出する100%コナコーヒーなど、こだわりのドリンクをラインアップ。店内だけでなく、テイクアウトでも楽しめる。
エッグスンシングス
【すべての商品画像はこちら】Eggs’n Things バレンタイン限定メニューは全3品!チョコ×ストロベリーのパンケーキや寒い季節にぴったりなスープライスなど