【Eggs’n Things】チョコレート×ストロベリーのパンケーキなど、バレンタイン限定メニュー全3品を販売

「Eggs’n Things」「Eggs’n Things Coffee」は、1月21日から2月26日までの間、『フォンダンショコラパンケーキ』『クリーミーブロスエッグス』『クランベリーサングリア(ノンアルコール)』を全店舗で販売する。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【すべての商品画像はこちら】Eggs’n Things バレンタイン限定メニューは全3品!チョコ×苺のパンケーキや寒い季節にぴったりなスープライスなど

◆『フォンダンショコラパンケーキ』

2,508円 ※テイクアウト不可。

毎年人気のバレンタイン限定パンケーキ。2026年は、濃厚なチョコレートに包まれたココア生地から、果肉感たっぷりのストロベリーピューレが流れ出す仕立て。苺やナッツ、チョコレートホイップクリームを合わせ、仕上げに削りたてのチョコレートをあしらった。

◆『クリーミーブロスエッグス』

1,595円 ※テイクアウト不可。

旨味が凝縮された温かいブロス(ブイヨン)で仕上げたスープライス。2026年は、よりコクのあるクリーミーな味わいに仕上げるため、クリームを加えた。こんがり焼き上げたグリルドチキンを添えて提供する。

クリーミーブロスエッグス

◆『クランベリーサングリア(ノンアルコール)』

イートイン:858円 テイクアウト:842円

クランベリーベースのドリンクにブルーベリーやパイナップルを加えた。すっきりとした酸味がフォンダンショコラパンケーキによく合うという。

〈Eggs’n Thingsについて〉

「Eggs’n Things」はハワイで1974年に生まれた。“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまでラインアップ。2010年には2号店であり、ハワイ以外では初となる「Eggs’n Things 原宿店」をオープンした。現在は38店舗を展開している。

カフェスタイルの店舗「Eggs’n Things Coffee」は、パンケーキをはじめとしたボリュームたっぷりのハワイアンフードやフレンチプレスで丁寧に抽出する100%コナコーヒーなど、こだわりのドリンクをラインアップ。店内だけでなく、テイクアウトでも楽しめる。

エッグスンシングス

【すべての商品画像はこちら】Eggs’n Things バレンタイン限定メニューは全3品!チョコ×ストロベリーのパンケーキや寒い季節にぴったりなスープライスなど