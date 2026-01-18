こんなに見せて良いの!?TWICE・ミナ、胸元までずり落ちたドレスで艶やかな美しさを披露【PHOTO】

ガールズグループTWICEのメンバー、ミナが優雅な一面を披露した。

去る1月16日、ミナは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、英語で「美しさと素晴らしさで煌めく新年になりますように」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ミナがハイジュエリーブランド「Boucheron（ブシュロン）」のアイテムを身に着けているものである。彼女は同ブランドのアンバサダーを務めている。

（写真＝ミナInstagram）

写真のなかのミナは、白色のドレープドレスを着用している。シンプルな装いは、彼女の上品さとともに、ジュエリーの煌めきを際立たせている。

投稿を目にしたファンからは、「すべてのディテールが彼女に美しく似合っている」「また上品な存在感を放っている」「シンプルだけどエレガント」といった反応が寄せられていた。

なお、ミナが所属するTWICEの日本人メンバーからなるユニットMISAMOは、来る2月4日に日本1stアルバム『PLAY』をリリース予定だ。

◇ミナ プロフィール

1997年3月24日生まれ。本名は名井南（みょういみな）。アメリカ・テキサス州出身で、兵庫県で育つ。大阪市内で母親とショッピング中に現在の所属事務所JYPエンターテインメントからスカウトされ、練習生に。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。色白で清純なイメージがあり、まさに韓国人が思い描く“理想の日本人女性”との声も。テキサス州で生まれたため日本・アメリカの多重国籍であったが、現在は日本国籍。