「引き落とされた金額に震え上がった…」36歳・元『渡鬼』子役が一人異国で年末年始を過ごしたワケ
橋田壽賀子脚本の人気長寿ドラマシリーズ『渡る世間は鬼ばかり』（TBS系）で10歳から12年間、“加津ちゃん”こと野々下加津役を演じていた宇野なおみさん（36歳）。かつて“天才子役”と呼ばれた宇野さんは現在、フリーライター、エッセイストとして活動中です。
そんな宇野さんが30代女性として等身大の思い、ちょっとズッコケな日常をお届けするエッセイ連載。今回は年末年始にオーストラリア・メルボルンを訪れた際の旅行記をお届けします。
◆本当にたどり着ける？ 久しぶりの海外＆円安の洗礼
皆様、2026年新年おめでとうございます。気がつけば2025年はあっという間に過ぎ去りました。いろいろなことがあったものです。
私はやはりエッセイの連載をいただいたことが非常に大きい出来事でしたね。さて、年末年始何をしていたかといいますと、貯金をぶっ飛ばして、オーストラリア・メルボルンへと旅立っておりました。今回は、波瀾万丈旅行記の前編です。
海外に旅行に行くと言うと、「いいなぁ、身軽だねえ」と言われました。正直、一番身軽なのはわたくしのお財布でした。
というのもウィーク・エン、つまり円安の状態がずっと続いているため、物価が高めのオーストラリアでは、ちょっとご飯を食べるだけで5000円くらい飛んで行ってしまいます。
こんなに衝撃を受けているのは干支ひと回り以上昔、留学した当時は米ドル81円・カナダドル84円程度だったからです。もう2倍じゃないですか。かつて75円程度だったオーストラリアドルも現在は106円です（私が両替したときのレート）。
◆クレカの限度額超えの大金が引き落とされる
さらに、年末しかスケジュールが取れなかったので、飛行機が高い！ うっかり目を離して価格を比較していると、席がなくなってしまったことも……。
安く行けるルートはあるものの、23時間中国の空港でトランジットといった、乗り換えも不安だし情勢的にもどうなの、というものでした。かなり久しぶりの海外ですし、一人旅なので、行きは直行便が取れ、帰りはフィジー経由でトランジットとなりました。
フィジー空港で置いてけぼりになるのではという不安を抱えながら飛行機の予約ボタンを押しましたね。普段使いのクレジットカードの限度額を超える金額が一気に引き落とされ、震え上がりました。多分、渡鬼の本番ですらこんなに緊張しなかったのに……。
普段業務スーパーでまとめ買いすることすらおっかなびっくりな私。なぜ、こんなことをしたかと言いますと、2年ほど前に知り合ったオーストラリア人の知人が遊びにおいでよと誘ってくれたこともありますし、2026年、大きな挑戦に取り組むため、「自分が何を好きなのか」、「どんな挑戦ができるのか」を試したかったからです。
「メルボルンの海に沈んで生まれ変わるの」と言い残して旅立ちました。沈まんでいい。
◆まだメルボルンの話にいかない！ パスポート哀歌
パスポートも久しぶりに取りました。今はある程度オンラインで手続きできて便利ですね。でもこれなかなか大変なので、すべての準備をして一気呵成に処理することをおすすめします。ブラウザが一旦閉じちゃうと全部やり直しなんです！ 必死に手続きをして、ようやく取りに行けました。
その日の夜。
各種ニュースサイトにて、パスポートの減額が発表されました……。
いやいいんですよ？ 私には今パスポートが必要だったんですもの。減額に関しては受け入れますが、何も取りに行った当日に発表されることないと思いませんこと!? ネタになりすぎ（ノンフィクションです）。
フライト当日はというと、成田空港渋滞に巻き込まれ、2時間飛行機の中で待機でした。
