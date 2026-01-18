Î©Ï²ÏÂµÁ»á¡ÖÎÏ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤âÅöÁ³¡×¡¡WBCÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ò»øJ¤Î4ÈÖ¤Ë»ØÌ¾¡ª¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡ÃæÆü¤ÎÁ°´ÆÆÄ¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¡¦É¾ÏÀ²È¤ÎÎ©Ï²ÏÂµÁ»á¡Ê56¡Ë¤¬17Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦35¡¢ÆüÍË¸å11¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡WBC2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï16Æü¡¢½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÉô¤òÄÉ²ÃÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ÇÅÐÏ¿30¿Í¤Î¤¦¤Á19¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤È¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ë¡È»ÕÄï´Ø·¸¡É¤À¤Ã¤¿Î©Ï²»á¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿19¿Í¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬º£²ó¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Þ¤ÀÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â´Þ¤á¤ÆÍ½ÁÛ¥¹¥¿¥á¥ó¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¿¹²¼æÆÂÀ¡¢¡Ö2ÈÖ¡¦º¸Íã¡×µÈÅÄÀµ¾°¡¢¡Ö3ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×ËÒ½¨¸ç¡¢¡Ö4ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡Ö5ÈÖ¡¦±¦Íã¡×ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢¡Ö6ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×Â¼¾å½¡Î´¡¢¡Ö7ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¡Ö8ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×ÃæÂ¼ÍªÊ¿¡¢¡Ö9ÈÖ¡¦Í··â¡×¸»ÅÄÁÔÎ¼¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÈÖ¤ËÂçÃ«¤ò»ØÌ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï1ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÃ«Áª¼ê¤¬Ãæ¿´¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤â4ÈÖ¤ÏÅöÁ³¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡3ÈÖ¡¦ËÒ¡¢5ÈÖ¡¦ÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î2¿Í¤Î±¦ÂÇ¼Ô¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤¹¤´¤¯¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£