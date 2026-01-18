女子プロゴルファーの馬場咲希選手（20）が2026年1月13日、自身のインスタグラムを更新し、「本日、成人の日を迎えました」と報告。成人式での振袖姿を披露した。

「心から感謝しています！」

馬場選手は、「本日、成人の日を迎えました」「これまで育ててくれた家族、応援してくださる全ての方に、心から感謝しています！」と感謝の言葉を添えて、振袖姿のショット10枚を投稿。

これまでを振り返って、「決して平坦な道のりではなかったこの20年間。苦しい時期もありましたが、支えてくださる皆様のおかげで、一つ一つ乗り越えていき、経験として成長していくことができました。」といい、家族や周囲の人々への感謝とともに、「この感謝を忘れずに、これからも一打一打想いを込めて、夢に向かって進み続けます」と誓った。

インスタグラムに投稿された写真では、黒い振袖に金色の帯を合わせ、帯には赤い帯締めを締めた装い。結い上げた髪には赤い髪飾りをつけていた。振袖には梅や松などの鮮やかな色彩の文様が散りばめられている。2枚目の写真では、振袖のままゴルフクラブを握るショットを披露していた。

この投稿には、「着物似合ってて可愛い」「とても素敵です」「ご成人の日おめでとうございます！」「晴れ着、素敵です」「振袖すごーくすごーく似合ってます」といったコメントが寄せられていた。