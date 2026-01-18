昨年11月、久し振りにイラン人による大型薬物密売組織が摘発された。神奈川を捜査本部とする静岡、愛知の3県警による合同捜査の成果だ。“見事に実態を明らかにした”と元捜査官の筆者はこの件を高く評価している。一方で、イラン人薬物密売組織が20年以上の時を越え、薬物事件の最前線に返り咲いたことに改めて驚かされた。それも小者（こしゃ）な小売りグループではなく、少数精鋭で密輸・密造・卸業に精通したプロ集団に生まれ変わったとの印象を受ける。【瀬戸晴海／元厚生労働省麻薬取締部部長】

各メディアがこの事件を大きく報じたのは、昨年11月14日のことだ。

静岡県富士市の拠点で覚醒剤を販売目的で所持していたとして、イラン人の男ら3人が逮捕された。容疑者は人通りがほとんどない田園地帯に位置する、高い塀で囲われた“ヤード”を拠点として、薬物の密輸・製造・密売に手を染めていたとみられる。ヤードとは建築資材や残土、中古車などを保管するいわゆる“資材置き場”を指す。

一連の捜索でヤードをはじめとする関係先から押収されたのは、「スパイダーマン」や「マリオブラザーズのワリオ」などアメコミやゲームのキャラクターが型取りされたシャブ玉（覚醒剤錠剤）約5万錠。覚醒剤約40キロにアヘン約10キロ、大麻リキッド約200本と原料溶液、さらに、コカイン数キロなど多種、大量の薬物だった。錠剤に描かれた有名キャラクターは薬物使用への抵抗感を薄める狙いがあったとみられている――。

事件を取り上げたテレビ朝日の「報道ステーション」は、ヤードの前から中継するとともに、新宿の歓楽街でキャラクターが描かれた錠剤について若者たちにインタビューしていた。その内容は興味深く、10代の女性達が「私の周りの子は錠剤が多い」「MDMAにシャブの成分がめっちゃ入っている錠剤があって、MDMAを買ってきたらシャブ玉だった」と答えていたのが印象的だった。

かつて薬物で“錠剤”と言えば純粋なMDMAだった。ところが近年、MDMAの純品は“モリー”というスラングで呼ばれる一方、覚醒剤やけケタミンが混ぜられものもMDMAとして出回るようになった。また、“シャブ玉”や“S玉”と称して覚醒剤の錠剤も密売されている。

シン・イラン人組織

多くの人々が気づかないうちに、地下で根を伸ばし続けてきた日本の薬物密売の現状を理解してもらうため、今回はイラン人と薬物事件について解説したい。ちなみに、現在の在日イラン人に薬物犯罪に関係していた者は極めて少なく、真面目な正規就労者やその二世が大半を占めていることを忘れてはならない。一時期の事件報道の影響で「イラン人＝ドラッグディーラー」との印象を抱いている日本人もいるようだが、これは間違いだ。その点を理解した上で本稿を読み進めて頂きたい。

なお、国際捜査の世界ではイラン人薬物密売組織のことを“Iranian Drug trafficking organizations／Iranian DTOs”と呼ぶが、本稿では「イラン人グループ」「イラン人組織」あるいは「IDTOs」と称するのでご了承頂きたい。

まずは、イラン人組織の沿革について簡単に触れておこう。1990年代に日本の大都市圏でイラン人のグループを目にしたことは、50歳代以上の読者ならば記憶にあるだろう。日本の薬物犯罪史を振り返る上で、彼らは避けて通れない存在だ。筆者は彼らが日本の薬物密売を根底から変えたと考えている。

それまで、薬物の小売密売と言えば、一部のヤクザ組織や傘下のグループが、密売所や怪しげな店舗、また路上でシャブをパケ売りするのが一般的だった。覚醒剤以外にも大麻、コカイン、MDMA、LSDもあったが、その量も使用者も今と比較すれば圧倒的に少なく、ヤクザ組織が積極的に扱う品物ではなかった。覚醒剤以外の薬物は、あくまでも素人グループや一部の外国人が海外から持ち込み、内々で密売する状況だったわけだ。

そこに疾風の如く現れたのがイラン人グループだった。彼らは瞬く間に首都圏や名古屋、大阪といった大都市を席巻する。島国日本で、外国人が組織化して薬物を“無差別密売”するなど果たして誰が想像できただろう。しかも、歴史的、地理的に日本との距離が近い韓国や中華圏出身者ならいざしらず、イラン人である。マトリの捜査官だった筆者ですら、当初は狐につままれたような心境だった。そして、イラン人グループの情報収集を進める筆者を、さらなる驚きが待ち構えていた。従来の常識を覆すような、全く新しい密売の手口が浮かび上がったのである。

「はい、これ。またね！」

当時、イラン人グループが扱っていた薬物は、エス（覚醒剤）、マリファナ、チョコ（大麻樹脂）、コカインなど多種多様で、価格は1袋1万円が一般的だった。彼らはビジネスに徹しており、配達の際は、どれほど酷い雨風のなかでも時間厳守。指定された取引に遅れることはまず無い。言葉遣いは片言の日本語ながら優しくフレンドリーで、“5袋買えば1袋おまけ”をするなど、サービス精神も旺盛だ。

そんなイラン人の売人のもとを、若い男女やサラリーマン、OLあるいは帽子にサングラス姿の著名人までもがひっきりなしに、それも単独で訪ねていた。長年、薬物捜査に携わってきた我々は、そうした客層に違和感を覚えたものだ。

当時、マトリが検挙した若者たちは概ね次のように供述していた。

「イラン人はたどたどしい日本語で優しい。どんなドラッグでも持っていて、“はい、これ。またね！”という感じ。“今日は僕の誕生日なんだ”と伝えたら、ひとつプレゼントしてくらたこともあった。彼女にフラれたばかりの友達も“それはカワイソウね”と言ってオマケしてもらったみたい。逮捕されて警察に“イラン人から買った”と白状しても彼らから報復されることはない。女の子1人でも安心して買いに行けるんだ。彼らはとても紳士なんだ」

10代の若者であってもイラン人は快く薬物を売ってくれるし後腐れもない。背後に暴力団組織の影が見え隠れする売人から薬物を買う、かつての密売スタイルは、買い手側の心理的なハードルが高かった。それがイラン人グループの参入によって様変わりしたのだ。

だが、その弊害は甚大だった。1990年に38人だった薬物事犯における未成年者の検挙数は、97年には262人へと急増した。言うまでもなくイラン人組織が薬物を蔓延させた結果だ。この時期から捜査現場で覚醒剤に加えて、大麻やMDMA、コカインといった薬物も頻繁に押収されるようになった。いわば、「多剤乱用」の始まりで、これもイラン人組織の急増によるところが大きい。彼らのせいで若者のドラッグに対する危機意識は低下し、多剤乱用が顕著になったことは間違いないと断言できる。

第2回【90年代に変造テレカや違法薬物を売る“イラン人グループ”が公園を埋め尽くした理由…最高視聴率62.9%「日本の国民的ドラマ」がイランで大ヒットした影響も】では、90年代に多くのイラン人が日本を出稼ぎ先に選んだ、知られざる理由を紹介している。

瀬戸晴海（せと はるうみ）

元厚生労働省麻薬取締部部長。1956年、福岡県生まれ。明治薬科大学薬学部卒。80年に厚生省麻薬取締官事務所（当時）に採用。九州部長などを歴任し、2014年に関東信越厚生局麻薬取締部部長に就任。18年3月に退官。現在は、国際麻薬情報フォーラムで薬物問題の調査研究に従事している。著書に『マトリ 厚生労働省麻薬取締官』、『スマホで薬物を買う子どもたち』（ともに新潮新書）、『ナルコスの戦後史 ドラッグが繋ぐ金と暴力の世界地図』（講談社＋α新書）など。

