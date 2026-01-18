毎週日曜の昼、全国各地から生放送で届けられる楽しき歌声――。「NHKのど自慢」といえば、同局の最長寿番組として知られる。現在の番組名は昭和45（1970）年からだが、先の「のど自慢素人演芸会」は昭和28（1953）年にスタート。そのさらに前身となるラジオ番組「のど自慢素人音楽会」は、80年前の昭和21（1946）年1月19日に第1回大会が開かれた。

このラジオ番組を企画した人物は、作曲家・三枝成彰さんの父、三枝健剛（嘉雄）さん（1997年没）。第1回の司会はアナウンサーの高橋圭三さんだった。「マイクを民衆へ」という制作側の意図の通り、素人たちの歌声は戦後の日本を勇気づけ、昭和23（1948）年3月21日には初の全国大会が開催されるほどの人気を集めた。

1948年3月、東京・神田の共立講堂で行われた「のど自慢」初の全国大会

「週刊新潮」は1984年、三枝健剛さんと全国大会で司会を務めた元アナウンサーの大野臻太郎（しんたろう）さん、第1回大会と全国大会の出場者たちを徹底取材。番組企画のヒントや当時のエピソード、出場者たちのその後を伝えていた。産声を上げた当時からすでに大盛り上がりだったという「のど自慢」。その歴史を振り返ってみよう。

（以下、「週刊新潮」1984年1月5日号「素人のど自慢 第1回合格者たち」を再編集しました。文中の年齢・肩書等は掲載当時のものです）

新兵の演芸会に着想を得て

「素人のど自慢」という企画を提案したのは、番組の担当者にもなった三枝健剛さん（74）＝元芸能局プロデューサー＝である。

「発想のもとはといえば、軍隊時代の新兵の演芸会にありました。歌謡曲、民謡、漫才……きびしい軍隊生活の中でハメを外す会として、どこの中隊でもやっていましたが、素人の方が専門家よりも面白いと思ったんです。素人のど自慢の企画を提案したのは昭和20（1945）年の暮れのことでした」

そして、翌年の1月19日には、初の「のど自慢素人音楽会」が開かれることになった。

この大会の応募者の中で最初に鐘を鳴らした合格者第1号が下門英二さん（65）。年配者の中には、“床屋の英ちゃん”という愛称をご記憶のムキもあろう。東京御徒町の床屋の職人で戦前からNHKのオーディションを受けたりする歌好きだった。

配給かと思って並んだおばさんも

「歌は好きだったよ。ラジオでディック・ミネとか藤山一郎の歌をおぼえてね。昭和21（1946）年の1月19日の大会には早速出かけていきましたよ。NHKの前に300人ぐらいの参加希望者が並んでいたね。なかには配給かと思って並んだおばさんもいたね。ぼくの順番は20〜30番目で藤山一郎の『青春日記』を歌ったら、それが最初の合格になったんです」

と“床屋の英ちゃん”は、当時を回顧する。プロになりたい気もあり、レコード会社からの誘いもあった。

「でもね、あのころ、歌手になるのはお金がかかったのよ。吹き込み終わったら、スタッフに飲ませ食わせをしなくちゃ駄目でね。ぼくは、そんなのイヤだし、第一、金がないもんね」

で、以後も床屋一筋。昭和35（1960）年からは病院の理容部に移ったが、高血圧など健康を害して昭和53（1978）年に仕事は辞めた。妻子と駅近くの都営アパート暮らし。病院通いの毎日だが、酒好きで焼酎をチビチビやるのが唯一の楽しみ。

「最近も友人とカラオケで歌うこともあるよ。最近ので歌えるのは『矢切の渡し』ぐらいかな。あの歌は、ンチャカ、ンチャカって昔風のリズムだから、あれなら歌えるんだ」

外国の曲はGHQがうるさいから

やがて「のど自慢」は規模を拡大し、全国大会も開かれるようになった。その第1回が昭和23（1948）年3月21日。会場は東京・神田の共立講堂だった。当時の司会者だった元アナウンサーの大野臻太郎さん（66）によると、

「当日、1500人分の入場券を50円で売りましたが、それを200円で売るダフ屋が出るほどの人気でしたね。出演者の人たちは、きっと周囲の人から元気をつけろということで持たされたんでしょう、皆さん生卵を飲みましてね、トイレが卵のカラだらけになったのをおぼえています」

この第1回の全国大会の優勝者が羽鳥百合子さん（歌謡曲部門）、岩本忠さん（歌曲部門）、和田ツネさん（民謡部門）の3人だった。羽鳥さん（64）は大会の前年に結婚し、自分も病院の事務員として働いていた。その当時を振り返る。

「何の娯楽もない時代で、あるのは主人のギターと私の歌だけでした。丁度、そのころラジオから流れて来たのが“床屋の英ちゃん”たちののど自慢で、ある日“日本一の会をやる”という放送があって、私も申し込んでみたのです。テストではシャンソンの『人の気も知らないで』を歌ったんですが、“外国の曲はGHQがうるさいから”といわれて、その後は二葉あき子さんの『別れても』という曲にかえました」

地元の合唱団でコーラスを

優勝賞品は「5球スーパーラジオ」（真空管が5本のラジオ、当時の一般的普及型）とカップ。ラジオはすぐに使いものにならなくなり、カップも今ではサビが出ているが、羽鳥さんはこの賞品を現在でも大事にしまっている。

「おかしかったのは、上質の和紙に水引をかけた包み紙をいただき、みんなが金一封だというんで内心喜んだんです。お金が少しでも欲しい時代ですから喜び勇んで開けたんですが、写真一葉を後で差し上げるという目録だったんですよ」

羽鳥さんはプロの道に進むつもりはなく、現在は保谷市の団地でご主人と娘さんの3人暮らし。司法書士事務所に勤めるかたわら、地元の合唱団でコーラスを楽しんでいる。

レコード会社の誘いを断ってアマ活動

歌曲部門で優勝した岩本忠さん（65）は、当時、音楽出版社に勤めるかたわら歌曲の勉強をしていた。優勝曲はシューベルトの「汝れこそ我憩い（君こそわが憩い）」。

「日本一になったあと、コロムビアから歌謡曲を歌わないかという誘いはありましたが、歌い方が違いますからね、断わりました。ただ、勤めのかたわら、アマチュアとして活動しました。芸大の人たちと8人のダブルカルテットを結成し、フランス民謡やロシア民謡を持って全国の労音をずいぶん回りました。日本中を回る生活が5、6年続きましたかねえ。でも、ぼくも妻子持ちだし、だんだん生活の方に時間をとられるようになっちゃいましたよ。本当はもっとやりたかったのですが、何といったって、道楽の延長のようなもんですからねぇ」

昭和40（1965）年には音楽出版社もやめた。

「小さな商社で石油販売の営業マンになりました。あのころはまだ気楽に転職できる時代でしたからね。そして、独立して、今の会社を作ったのが昭和48（1973）年。4、5人しかいない小さな会社ですが、石油の販売をしています」

歌う楽しみは、最近ではやはりカラオケになるんだそうで、

「ぼくはバスだから低音の歌手の歌が合いますね。フランク永井の『有楽町で逢いましょう』や、『赤いグラス』とか……」

かつての歌曲部門初優勝歌手も、今では歌謡曲派に転向したらしい。

日本一になって人生が変わってしまった

民謡の部門で全国初優勝した和田ツネさんは、関係者の間でも消息がわからない。前出の三枝元プロデューサーも、

「横浜の大工の奥さんで『博多節』を歌って優勝したんですが、その後、夫婦別れをし、三味線をひいて門付け（家の門前で芸を披露すること）をしていたようですが……」

その後の生き方も様々な第1回「素人のど自慢」の優勝者。第1回の全国大会以来の優勝者の会「のど自慢日本一の会」の世話役をつとめる橋本迪弘さん（47）は、ご当人も昭和36年の歌謡曲部門の優勝者だが、

「ぼく自身、日本一になって人生が変わってしまった方ですね。当時は愛媛大の学生で、ゆくゆくは親父のあとを継いでローカル紙の社長になるはずだったんです。が、日本一になって歌手を目指してしまった……しかし、そうはうまくいきません。今は、昼はサラリーマン、夜はクラブでピアノ弾きという生活ですよ」

とはいえ「日本一の会」の方はなかなかの盛況のようで、毎年3月21日には、羽鳥、岩本の第1回優勝者をはじめ、消息のわかっている60名ほどのかつての“日本一”たちが、入れかわり立ちかわり参加し、自慢ののどを披露し、思い出話にふけるのだという。

