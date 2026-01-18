スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は17日（日本時間18日）、レッズのエリー・デラクルス内野手（24）が昨春、ジョーイ・ボットが2012年に結んだ10年総額2億2500万ドルの球団記録を上回る契約延長オファーを断っていたと報じた。

ニック・クラール編成本部長は「我々はエリーに、球団史上最も高額となる契約を提示した。しかし彼は、その段階ではなかった。それは尊重しなければならない。これは彼自身のキャリアだ」と語った。デラクルスは2027年に初めて年俸調停権を得る予定で、フリーエージェント（FA）資格を得るのは2029年シーズン終了後となる。デラクルスは契約について「その件については、すべて代理人に任せている」とチームのファン感謝祭で話している。

近年は、若手スターが早い段階で長期契約を結ぶケースも増えている。その一例がロイヤルズのボビー・ウィットで、2024年2月に11年総額2億8880万ドルの契約延長に合意した。一方で、フアン・ソトは2018年のナ・リーグ新人王投票でロナルド・アクーニャに次ぐ2位に入るなど活躍したが、ナショナルズ時代に複数の契約延長オファーを拒否。2022年には15年総額4億4000万ドルと報じられた提案も断っている。そのうえで昨オフ、メッツと15年総額7億6500万ドルという史上最高額の契約を結んだ。

レッズはこれまでも、若手選手との早期の長期契約に積極的な球団として知られている。ボットはFA前に2度の契約延長を結び、レッズ一筋でキャリアを終えた。さらに2023年4月には、右腕ハンター・グリーンと6年総額5300万ドルの契約延長に合意している。